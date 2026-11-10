Neue Aufträge in Virginia und South Carolina erweitern das Auftragsvolumen für die Drohnenvermessung von Autobahnen, Kreuzungen und Brücken im Rahmen von durch Bund und Einzelstaaten finanzierten Infrastrukturprojekten und betreffen damit Bauprojekte mit einem Gesamtwert von knapp 65 Mio. $

Vancouver, British Columbia, 10. November 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech" oder das "Unternehmen") - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat - gibt bekannt, dass seine Drone-as-a-Service-Standorte in den Mittelatlantikstaaten drei neue Bauvermessungsverträge im Rahmen von Verkehrsinfrastrukturprojekten der öffentlichen Hand abschließen konnten. Mit den neuen Aufträgen erhöht sich für das Unternehmen die Anzahl der laufenden und zuletzt abgeschlossenen Projekte im Verkehrs- und Transportsektor in diesem Jahr auf acht in drei Bundesstaaten. ZenaTechs vertraglich vereinbarten Umsätze aus diesen Projekten belaufen sich auf insgesamt rund 503.000 $. Unterstützt werden damit Bauprogramme mit einem Gesamtwert von knapp 65 Mio. $, die von Bund und Einzelstaaten im Verkehrssektor finanziert werden. Alleine die drei neuen Aufträge dienen der Abwicklung von Bauprojekten mit einem Gesamtwert von rund 13,2 Mio. $.

"Jedes Autobahn-, Kreuzungs- und Brückenprojekt beginnt und endet mit einer Vermessung. Diese Arbeiten werden Jahr für Jahr von den staatlichen Verkehrsbehörden über eigene Programme des Bundes und der Einzelstaaten finanziert. Dank der jährlich festgelegten Budgets haben wir Einblick in die entsprechenden Projekte lange bevor die Arbeiten auf der Baustelle beginnen", so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. "Unsere Teams betreuen diese Projekte vom ersten Vermessungsfestpunkt bis zur abschließenden Bestandsvermessung. Hier können Drohnenkartierung und Fortschrittsüberwachung den größten Mehrwert bieten. Wir haben die Absicht, diese Dienste zunehmend auch dem Verkehrssektor anzubieten, sobald Behörden und Bauunternehmen diese Technologien einsetzen."

Solche staatlichen Autobahnprojekte werden üblicherweise durch Bundesmittel der Federal Highway Administration (FHWA) und entsprechende Kofinanzierungsmittel der einzelnen Bundesstaaten finanziert. Die Verkehrsministerien der Bundesstaaten (DOT) planen, budgetieren und vergeben dann die Aufträge.

Bei ZenaTechs Ansatz werden die Expertise lizenzierter Vermessungsfachleute, drohnenbasierte Datenerfassung und eine rasche und zentrale Datenverarbeitung mittels KI-Software in einem einzigen DaaS-Netzwerk gebündelt. Das Unternehmen plant, Drohnendienste überall dort in seine Arbeiten im Verkehrs- und Transportsektor einzubinden, wo es die Projektvorgaben erlauben. Drohnenkartierungen ermöglichen die Erfassung der Topografie entlang langer Straßenkorridore, die Überwachung des Baufortschritts und die Dokumentation abgeschlossener Arbeiten. Gleichzeitig wird die Zeit reduziert, die Vermessungsteams in unmittelbarer Nähe des fließenden Verkehrs verbringen müssen.

Die Drone-as-a-Service-Plattform von ZenaTech unterstützt Unternehmen und Regierungsstellen mit abonnierten Drohnendiensten und setzt dabei auf die eigenen Produktplattformen von ZenaDrone, um eine Vielzahl von Vermessungs-, Inspektions-, Wartungs-, Hochdruckreinigungs- und Präzisionslandwirtschaftslösungen anzubieten. Für die Kunden entfallen damit der Besitz, der Betrieb und die Wartung von kommerziellen Drohnenflotten. Durch die Übernahme etablierter, profitabler, aber noch nicht vollständig digitalisierter Dienstleistungsunternehmen baut ZenaTech ein skalierbares globales DaaS-Netzwerk und eine KI-autonome Plattform mit einer Stammklientel und wiederkehrenden Umsätzen auf. Gleichzeitig werden moderne Drohnentechnologien eingebunden, was eine raschere, präzisere und sicherere Umsetzung auf Basis datengestützter Erkenntnisse gewährleistet. Das Unternehmen baut seine geografische Präsenz, sein Dienstleistungsangebot und seine Drohnenkapazitäten weiter aus, um das langfristige Wachstum voranzutreiben.

Über ZenaTech

http://www.zenatech.com, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit verschiedenen Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für Anwendungen in der Landwirtschaft und Logistik sowie ISR-, Fracht- und Counter-UAS für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärmen, Quantencomputing und moderner KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien integrieren und für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie bestimmt sind. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Das in der Entwicklung befindliche Produktportfolio des Unternehmens umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung, die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen und die IQ Octo für die Präzisionslandwirtschaft. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstandorte in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie eines integrierten Verteidigungssystems voran.

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Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

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