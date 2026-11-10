Aster DM Healthcare hat den Start der sechsten Ausgabe des Aster Guardians Global Nursing Award bekannt gegeben und lädt registrierte Pflegefachkräfte aus aller Welt ein, ihre Beiträge zur Gesundheitsversorgung vorzustellen und sich um ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar zu bewerben. Der Preis würdigt Pflegekräfte, deren Arbeit die Patientenversorgung verbessert, die Gesundheitssysteme stärkt, Innovationen vorantreibt und Gemeinschaften verändert.

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Aster Guardians Global Nursing Award One nurse will win the trophy and the prize of USD 250,000 (Photo: AETOSWire)

Der Preis steht registrierten Pflegefachkräften weltweit offen und würdigt Leistungen in fünf Bereichen: Patientenversorgung, Pflegeausbildung, soziales und gesellschaftliches Engagement, Forschung und Innovation sowie Führung und Verwaltung in der Pflege. Bewerber können ihren beruflichen Werdegang anhand von Fragen zu Fallbeispielen bis zum 31. Dezember 2026 in mehreren Sprachen auf www.asterguardians.com schildern.

Bei der 2026-Ausgabe gingen mehr als 134.000 Anmeldungen aus 214 Ländern und Volkswirtschaften ein, was die wachsende globale Reichweite des Preises unterstreicht. Das mehrstufige Bewertungsverfahren wird von Ernst Young LLP (EY) unabhängig geleitet und von einer hochkarätig besetzten Hauptjury aus internationalen Führungspersönlichkeiten des Gesundheitswesens beaufsichtigt. Die zehn Finalisten werden bei einer für Mai 2027 geplanten weltweiten Preisverleihung gewürdigt.

Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender von Aster DM Healthcare, sagte: "Als wir den Aster Guardians Global Nursing Award ins Leben riefen, war unsere Vision, Pflegekräfte nicht nur für die Versorgung zu würdigen, die sie leisten, sondern auch für die Ideen, die sie vorantreiben, die Systeme, die sie stärken, sowie die Gemeinschaften, die sie verändern. Mit dem Start der sechsten Ausgabe setzen wir uns weiterhin dafür ein, diese Geschichten in den Vordergrund zu rücken und sicherzustellen, dass außergewöhnliche Leistungen in der Pflege die Anerkennung erhalten, die sie verdienen."

Der 2021 von Dr. Azad Moopen ins Leben gerufene Preis hat in seinen fünf bisherigen Ausgaben Pflegekräfte aus Kenia, dem Vereinigten Königreich, den Philippinen sowie Ghana gewürdigt. Die Preisträgerin des Jahres 2026, Dr. Agimol Pradeep aus dem Vereinigten Königreich, ist leitende Transplantationskoordinatorin am King's College Hospital und ehrenhalber ernannte Senior-Dozentin an der University of Salford. Sie hat Upahaar mitgegründet, eine Initiative, die mehr als 10.000 Stammzellspender registriert hat.

Über Aster DM Healthcare GCC

Aster DM Healthcare wurde 1987 von Dr. Azad Moopen gegründet und ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister mit einer starken Präsenz in allen sechs Ländern des Golf-Kooperationsrats. Aster hat sich der Vision verschrieben, eine zugängliche und hochwertige Gesundheitsversorgung von der Primär- bis zur Quartärversorgung anzubieten, mit dem Versprechen "Wir werden Sie gut behandeln".

*Quelle: AETOSWire

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