EQS-News: The Rainwater Charitable Foundation
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Die erste Förderrunde im Rahmen des "Sprint to Lead"-Programms zielt darauf ab, wissenschaftliche Durchbrüche in therapeutische Innovationen umzusetzen
FORT WORTH, Texas, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Rainwater Charitable Foundation (RCF), einer der größten unabhängigen Förderer der neurodegenerativen Forschung, gab heute bekannt, dass im Rahmen des Förderprogramms Sprint to Lead (S2L) für die Wirkstoffforschung 2026 Fördermittel in Höhe von über 1 Million US-Dollar für drei innovative einjährige Forschungsprojekte bereitgestellt werden, die sich auf Tau als zugrunde liegenden Krankheitsauslöser konzentrieren.
S2L fördert originelle Ideen, die darauf abzielen, die Entwicklung von Therapien für primäre Tauopathien in den Entwicklungsphasen Hit-to-Lead und Lead-Optimierung der Wirkstoffforschung zu beschleunigen. Während das Ziel darin besteht, Risiken zu minimieren und präklinische Wirkstoffkandidaten voranzubringen, können erfolgreiche Projekte die erforderlichen Nachweise liefern, um anschließende In-vivo-Proof-of-Concept-Studien und, sofern angemessen, spätere Studien zur Zulassung als neues Prüfpräparat (IND) zu unterstützen.
Primäre Tauopathien sind eine Klasse neurodegenerativer Erkrankungen, die durch eine abnormale Anreicherung des Tau-Proteins gekennzeichnet sind, darunter die progressive supranukleäre Lähmung (PSP), die kortikobasale Degeneration (CBD), die Pick-Krankheit (PiD) und bestimmte Formen der frontotemporalen Degeneration (FTD). Zwar haben neue Erkenntnisse unser Verständnis der Tau-bedingten Neurodegeneration vertieft, doch bestehen nach wie vor erhebliche Lücken bei der Umsetzung dieser Erkenntnisse in Therapien, die einen bedeutenden klinischen Nutzen bieten können.
Im Rahmen dieser ersten S2L-Förderung erhalten drei Forscher jeweils 350.000 US-Dollar zur Unterstützung von Projekten, die aufgrund ihres Potenzials ausgewählt wurden, vielversprechende präklinische Therapieansätze gegen tau-bedingte neurodegenerative Erkrankungen voranzubringen:
"Trotz bemerkenswerter Fortschritte in unserem Verständnis der Tau-Pathologie bleibt die Umsetzung dieser Erkenntnisse in wirksame Therapien eine der größten Herausforderungen auf diesem Gebiet", sagte Jeremy Smith, Präsident der Rainwater Charitable Foundation. "Wir sind davon überzeugt, dass die Förderung mutiger, translationaler Forschung in entscheidenden Phasen der Wirkstoffforschung unerlässlich ist, um diese Lücke zu schließen. Mit 'Sprint to Lead' wollen wir vielversprechende therapeutische Ansätze vorantreiben und Menschen, die mit diesen verheerenden neurodegenerativen Erkrankungen leben, neue Hoffnung geben."
Die RCF begrüßt Bewerbungen von interdisziplinären Teams, die vielfältiges Fachwissen zusammenbringen. Einzelheiten zu den Einreichungsfristen für Absichtserklärungen (Letter of Intent, LOI) für das S2L-Programm 2027 werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.
Informationen zur medizinischen Forschung der Rainwater Charitable Foundation
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10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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