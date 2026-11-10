NEWS!!!: Millennial Potash: rund 132 m Kalisalz - Mineralisierung wächst Richtung Westen!

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Neue Bohrung hat rund 132 m kumulative Kalisalz-Mineralisierung durchteuft. Einer der mächtigsten Abschnitte bisher.

Anzeige/Werbung - Dieser Beitrag erscheint im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG einen bezahlten IR-Beratervertrag unterhält. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Erstveröffentlichung: 10.11.2026; 14:00 Uhr Zürich/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Millennial Potash (WKN: A3DXEK) hat auf seinem Banio-Kaliprojekt in Gabun mit der Bohrung BA-007 laut vorläufiger Kernaufnahme rund 132 m kumulative Kalisalz-Mineralisierung angetroffen.

Die Bohrung liegt im nördlichen Zielgebiet (North Target) des Projekts, rund 2,4 km nordwestlich von BA-006 und rund 2,6 km westlich von BA-002. Sie erreichte eine Endteufe von 624,65 m und ist die bislang westlichste Bohrung auf Banio. Geprüft werden sollte, ob sich die Mineralisierung aus BA-006 nach Nordwesten und aus BA-002 nach Westen fortsetzt. BA-007 ist Teil des laufenden Bohrprogramms. Parallel arbeitet das Unternehmen an der Machbarkeitsstudie (DFS).

Quelle: Millennial Potash; Lage von BA-007 und der aktiven Bohrungen BA-005 und BA-008 mit den Umrissen der Ressourcenschätzung 2025 (Radien: "gemessen" 700 m, "angezeigt" 1.400 m, "vermutet" 2.800 m)

Die Highlights

Die wichtigsten Ergebnisse von BA-007 auf einen Blick:

Rund 132 m (131,96 m) kumulative Mächtigkeit der Haupt-Carnallitit-Flöze laut vorläufiger Kernaufnahme. Mächtigkeit meint die Dicke der Flöze. Carnallitit ist ein Kalisalzgestein aus Carnallit und Halit (Steinsalz).

der Haupt-Carnallitit-Flöze laut vorläufiger Kernaufnahme. Mächtigkeit meint die Dicke der Flöze. Carnallitit ist ein Kalisalzgestein aus Carnallit und Halit (Steinsalz). Salzfolge ab rund 334 m Tiefe, durchgehend bis zum Bohrlochende bei 624,65 m.

Fünf Evaporitzyklen (III bis VII) mit Kalisalz-Mineralisierung in jedem Zyklus. Evaporitzyklen sind Abfolgen von Salzschichten, die beim Eindampfen von Meerwasser entstanden sind.

Evaporitzyklen sind Abfolgen von Salzschichten, die beim Eindampfen von Meerwasser entstanden sind. Laut Unternehmen bleibt die Salzfolge nach Westen offen für eine Erweiterung.

Die Mächtigkeit stammt aus der geologischen Aufnahme der Bohrkerne. Die Laborergebnisse zu den Kaliumchlorid-Gehalten (KCl) stehen aus. Die Nachbarbohrung BA-006 kam auf derselben Grundlage auf rund 120 m, allerdings über neun Zyklen und bis in 735,32 m Tiefe. BA-007 liegt rund 10% darüber, bei rund 110 m geringerer Bohrtiefe. Nach Angaben des Unternehmens stützt das Ergebnis das geologische Modell, wonach die Kalisalz-Mineralisierung nach Westen mächtiger wird. Die Kerne zeigen deutliche horizontale Schichtung aus Halit und kristallinem Carnallit sowie massiven, knolligen Carnallit.

Quelle: Millennial Potash; rot gebänderter, kalireicher Bohrkern aus BA-007, Zyklus VII, mit gebändertem Carnallit und welligem Halit in rund 470,15 bis 473,15 m Tiefe

Warum das zählt

BA-007 erweitert die bekannte Kalisalz-Fläche laut Unternehmen deutlich nach Westen über das Gebiet der Ressourcenschätzung von 2025 hinaus. Diese umfasst 648,2 Mio. t "gemessene" Ressourcen mit 15,7% KCl, 1,8 Mrd. t "angezeigte" Ressourcen mit 15,6% KCl und 3,56 Mrd. t "vermutete" Ressourcen mit 15,6% KCl. Die neuen Horizonte könnten laut Unternehmen künftig weitere Tonnage beitragen. "BA-007 liefert einen weiteren ermutigenden Bohrerfolg auf dem Banio-Kaliprojekt", sagt Farhad Abasov, Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Nach Auswertung aller Bohrdaten soll eine aktualisierte Ressourcenschätzung als wichtige Grundlage der DFS folgen. Die DFS erstellt Micon International gemeinsam mit Zenito Ltd. und Agapito Associates LLC im beschleunigten Verfahren. Das deutsche Ingenieurbüro ERCOSPLAN unterstützt mit geologischer Expertise zum Gabun-Kongo-Becken.

Quelle: Millennial Potash; carnallitreicher Bohrkern aus BA-007, Zyklus III, mit massivem, knolligem Carnallit und Halit in den Zwischenräumen in rund 599,15 bis 602,15 m Tiefe

Unsere Einordnung: BA-007 ist aus unserer Sicht ein starkes Ergebnis, und zwar dort, wo die Mineralisierung näher an die geplante Infrastruktur heranrückt. Nach BA-006 trifft bereits die zweite Bohrung westlich der bisherigen Ressource mächtige Kalisalz-Abfolgen an. Dass BA-007 dabei mehr Mächtigkeit in weniger Zyklen erreicht, spricht für ein nach Westen anwachsendes Lagerund eröffnet die Chance auf zusätzliche Tonnage. Ermutigend ist die Erfahrung mit BA-004. Dort meldete das Unternehmen vorab mehr als 100 m, die Laborwerte ergaben später 101,45 m mit 16,8% KCl bei 13% Cut-off. Noch ausstehend sind die Gehalte von BA-007, die aktualisierte Ressource und die DFS.

Nächste Schritte:

Kernaufbereitung und Beprobung von BA-007 in den kommenden Wochen, danach Analyse beim Saskatchewan Research Council.

Beginn der Kernbohrung in BA-008, rund 2 km südlich von BA-006, in den nächsten Tagen. Der obere Abschnitt der Bohrung ist bereits fertig.

Aktualisierte Ressourcenschätzung nach Auswertung aller Bohrdaten als Grundlage der laufenden DFS.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Disclaimer und Offenlegung

Werbecharakter und Interessenkonflikte. Dieser Beitrag ist bezahlte Investor-Relations-Kommunikation im Namen von Millennial Potash Corp. Die SRC swiss resource capital AG erhält im Rahmen eines IR-Beratervertrags mit dem Emittenten eine Vergütung. Daraus entsteht ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse.

Beteiligungen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung halten weder die SRC swiss resource capital AG noch ihre Organmitglieder, Mitarbeitenden oder der Autor Aktien, Optionen, Optionsscheine, Zertifikate, sonstige Derivate oder Long- bzw. Short-Positionen an Millennial Potash Corp. Eine Beteiligung des Emittenten von mindestens 5% an der SRC besteht nicht.

Quellen und technische Einordnung. Grundlage ist die Unternehmensmitteilung vom 10.11.2026 einschließlich der Abbildungen. Ergänzend wurden die Mitteilung vom 20.10.2026 zur Vertiefung von BA-006 sowie die Mitteilungen vom 26.06.2025 und 14.10.2025 zu BA-004 herangezogen. Die SRC hat keine eigene Ressourcenschätzung, Projektbewertung oder unabhängige Prüfung der geologischen und technischen Daten vorgenommen. Peter J. MacLean, Ph.D., P.Geo. (Ontario), Direktor des Unternehmens und damit nicht unabhängig, wird in der Originalmeldung als qualifizierte Person gemäß NI 43-101 genannt. Er hat die technischen Angaben der Originalmeldung geprüft und freigegeben. Dies ist keine Prüfung oder Freigabe dieses SRC-Beitrags. Die genannte Ressourcenschätzung geht auf die Meldungen vom 17.11.2025 und 29.12.2025 zurück. Die Mächtigkeit von BA-007 beruht auf vorläufiger geologischer Kernaufnahme. Laborwerte liegen noch nicht vor.

Technische Risiken.

Laborergebnisse können von visuellen Beobachtungen abweichen. Sichtbare Mineralisierung belegt weder Gehalte noch wirtschaftliche Abbaubarkeit. Die vorläufig ermittelte Mächtigkeit kann sich nach Analyse und Anwendung von Mindestgehalten (Cut-off) verringern.

Bohrabschnitte sind keine durchgehend gleichmäßig vererzten Bereiche. Die kumulative Mächtigkeit fasst mehrere, durch Zwischenlagen getrennte Flöze zusammen.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven. Ihre wirtschaftliche Abbaubarkeit ist nicht nachgewiesen. "Vermutete" Ressourcen weisen eine höhere geologische Unsicherheit auf als "angezeigte".

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken. Aussagen zu Ressourcenerweiterung, zur aktualisierten Ressourcenschätzung, zur Machbarkeitsstudie, zu Laborergebnissen und zu Folgebohrungen sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Erwartungen des Unternehmens. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind schwankende Gehalte und Ausbeuten, Kostensteigerungen, Bau-, Labor- und Lieferverzögerungen, Genehmigungsverfahren, Finanzierungsbedarf und Verwässerung sowie Veränderungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse. Rohstoffaktien unterliegen hohen Kurs- und Liquiditätsrisiken. Ein Totalverlust ist möglich.

Keine individuelle Anlageberatung. Der Beitrag dient der allgemeinen Information und berücksichtigt keine persönlichen Anlageziele oder finanziellen Verhältnisse. Er enthält kein Kursziel, keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung, kein Angebot zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten und keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung.

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Herausgeber und redaktionelle Angaben. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlicher Autor: Marc Ollinger. Erstveröffentlichung:. Text © 2026 SRC swiss resource capital AG. Originalgrafiken: Millennial Potash Corp. Originalmeldung vom 10.11.2026 · SRC Impressum · Ergänzende SRC Rechtshinweise

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Enthaltene Werte: CA60041F1018