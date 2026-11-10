Der KI-Anbieter Anthropic strebt bei seinem Börsengang eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar an. Die Aktien sollen in einer Spanne von 70 bis 78 US-Dollar angeboten werden, wie das Unternehmen am Dienstag in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC mitteilte. Welchen Preis sind Anleger bereit, für den Claude-Entwickler zu zahlen? Angebot im Detail Anthropic selbst will bis zu 801,4 Millionen Aktien verkaufen, Alteigentümer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de