Die K+S-Aktie hat am Dienstag einen Ausbruchsversuch kurz nach dem Xetra-Start nicht halten können und am Nachmittag 2,9% auf knapp über 13 € verloren. Die 21-Tage-Linie bei 13,23 € blockiert den Kurs weiterhin, obwohl der Konzern am selben Tag frische Quartalszahlen und eine präzisierte Jahresprognose vorgelegt hat. Warum honoriert der Markt die neuen Ziele nicht? Die Prognose wird enger K+S erwartet für das laufende Jahr ein Ergebnis vor Zinsen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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