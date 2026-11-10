Ausgerechnet Nvidia gehörte am Montag zu den Verlierern an der Wall Street, obwohl sich zahlreiche andere Chipaktien kräftig erholten. Neue Vorwürfe rund um Konzernchef Jensen Huang ließen den Börsenwert um fast 190 Milliarden US$ schrumpfen. Inzwischen gibt es sogar eine Klage von Aktionären. Wie gefährlich wird die Affäre für Nvidia? Nvidia-Aktie fällt trotz Tech-Rallye - was ist passiert? Während sich die US-Technologiebörsen am Montag kräftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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