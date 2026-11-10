Wer hoch fliegt, der kann auch tief fallen. Neun Tage vor dem Release des wohl meisterwarteten Spiels der Branche meldet Take-Two das schwächste Quartal des Jahres, und die Aktie legt nachbörslich zu. Das ist kein Widerspruch, sondern der Kern der Geschichte: Anleger bezahlen seit Monaten nicht für das, was war, sondern für den 19. November. Was die Zahlen, die Vorbestellungen und die Bewertung dazu sagen, und vor allem, wie die Aktie sich bis zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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