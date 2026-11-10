Bei der Allianz-Aktie könnte eine positive Überraschung bevorstehen. Die Privatbank Berenberg hat den DAX-Versicherer am Montag erneut zu ihrem Favoriten unter den europäischen Versicherungskonzernen erklärt und bestätigt ihr Kursziel von 684 €. Gegenüber dem jüngsten Xetra-Schlusskurs von 457 € entspricht das fast +50% Kurspotenzial. Besonders interessant: Die Analysten erwarten, dass die Allianz ihre Gewinnprognose am Donnerstag möglicherweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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