Die Aktie des US-Pharmakonzerns Pfizer gehört 2026 zu den überraschenden Gewinnern an den Börsen. Nach schwierigen Jahren hat das Unternehmen wieder an Dynamik gewonnen. Trotz der deutlichen Kurssteigerungen sehen Analysten und langfristig orientierte Anleger weiterhin Chancen. Neue Medikamente treiben das Wachstum Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung. Zwar stagnierte der Konzernumsatz mit 16,58 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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