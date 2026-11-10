Bayer hat es geschafft. Die Aktie ist über die Zone zwischen 51,80 und 54,20 € gesprungen und hat den Bereich um 46,00 € weit unter sich gelassen. Seit Jahresbeginn stehen über +50% zu Buche. Nun liegt sie zwischen der früheren Hürde, die zur Unterstützung geworden ist und dem Widerstand zwischen 60,80 und 62,10 €. Das Niveau stammt noch von 2023. Hält die Zone bei einem Rücklauf, oder war es nur ein Ausflug? Grünes Licht aus den USA Die US-Arzneimittelbehörde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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