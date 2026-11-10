Die vom Startup Tau Robotics in San Francisco entwickelten Maschinen benötigen zwar noch viel menschliche Anleitung und scheinen nicht fürs Treppensteigen gemacht zu sein. Aber sie lernen dazu und putzen sogar Toiletten. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die eine Reinigungskraft beschäftigen. Ich bin zu geizig, und irgendwie macht es mir auch Spaß, einen Podcast anzumachen und mich mit einem Wunder-Reinigungsschwamm an meiner Badewanne auszutoben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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