Berlin - Die AfD hat ihren Vorsprung vor der Union in der von Forsa gemessenen Wählergunst weiter ausgebaut. In der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv gewinnt sie gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu und kommt auf 27 Prozent. CDU und CSU bleiben unverändert bei 20 Prozent und liegen damit sieben Prozentpunkte hinter der AfD.



SPD und Grüne verlieren jeweils einen Prozentpunkt und erreichen 13 beziehungsweise 16 Prozent. Die Linke bleibt stabil bei 11 Prozent, die FDP bei 4 Prozent. Die sonstigen Parteien gewinnen einen Prozentpunkt hinzu und kommen zusammen auf 9 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt mit aktuell 27 Prozent weiterhin über dem Anteil der Nichtwähler bei der vergangenen Bundestagswahl (17,9 Prozent).



Bei der politischen Kompetenz traut weiterhin eine Mehrheit von 58 Prozent keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland zu lösen. Am ehesten sehen die Bundesbürger diese Kompetenz bei der AfD (13 Prozent) und der Union (9 Prozent). Beide Werte bleiben gegenüber der Vorwoche unverändert. Auch die Grünen halten ihren Wert von 7 Prozent. Die Linke legt um einen Prozentpunkt auf 6 Prozent zu und liegt damit vor der SPD, die einen Punkt verliert und auf 5 Prozent kommt.



Die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bleibt auf ihrem bisherigen Tiefstand. Nur 11 Prozent der Bundesbürger sind mit seiner Arbeit zufrieden. 86 Prozent sind unzufrieden, ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Besonders gering ist die Zustimmung bei den jüngeren Altersgruppen. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind nur 7 Prozent mit seiner Arbeit zufrieden, bei den 30- bis 44-Jährigen lediglich 6 Prozent. Die Unzufriedenheit liegt in diesen Gruppen bei 90 beziehungsweise 92 Prozent.



Etwas positiver fällt das Urteil der Befragten ab 60 Jahren aus. Doch auch hier stehen 17 Prozent Zufriedenen 79 Prozent Unzufriedene gegenüber. Auch unter den Unionsanhängern überwiegt weiterhin die Kritik. 40 Prozent sind mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden, eine Mehrheit von 56 Prozent ist es nicht.





© 2026 dts Nachrichtenagentur