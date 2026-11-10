Die Aussicht auf ein Ende des US-Iran-Krieges setzt die Ölpreise unter Druck. Auch Benzin und Diesel sind an deutschen Tankstellen günstiger geworden. Ein umfassendes Abkommen fehlt jedoch weiterhin, und die Aussagen zum Verlauf der Verhandlungen fallen unterschiedlich aus.Märkte setzen auf Entspannung Am Ölmarkt wächst die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Krieges. Anleger preisen damit bereits eine Entspannung ein, obwohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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