Zudem wurden 35,9 Meter mit 2,30 g/t Gold durchteuft, während höhere Goldgehalte und weitere mineralisierte Abschnitte den Lower Telegraph Corridor ("LTC") als Zielgebiet stärken und die Exploration weiter auf die Definition der vollständigen Ausmaße und des Tiefenpotenzials des Systems abzielt

Vancouver, British Columbia / 09. November 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU) (OTCQB: FNAUF) (FWB: F8NA) ("Four Nines" oder das "Unternehmen") freut sich, seinen bisher besten Goldabschnitt im Projekt Hayden Hill im Norden von Kalifornien zu melden.

Highlights

Bisher bester Bohrabschnitt nach Goldgehalt-Mächtigkeit-Produkt: HH26-005 ergab 67,0 Meter mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,78 Gramm Gold ("Au") pro Tonne ("g/t") und 13 g/t Silber ("Ag") und belegt die anhaltend positiven Ergebnisse der ersten Bohrkampagne des Unternehmens in diesem epithermalen Goldsystem mit niedriger Sulfidisierung.

Höhergradiges Gold und Silber innerhalb des Korridors: Der Abschnitt umfasst 35,9 Meter mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,30 g/t Au und 15 g/t Ag mit einer Spitzenprobe mit 16,90 g/t Au und 182 g/t Ag über 0,4 Meter, was auf höhergradige Edelmetallkonzentrationen innerhalb des umfassenderen mineralisierten Abschnitts hinweist.

Drei bedeutende Goldabschnitte bekräftigen das geologische Modell: HH26-001 (31,9 Meter mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,05 g/t Au, Pressemitteilung vom 19. Oktober 2026), HH26-003 (80,1 Meter mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,08 g/t Au) und HH26-005 ergaben jeweils goldhaltige Abschnitte von mehr als 30 Metern mit durchschnittlichen Gehalten von über 1 g/t Au, alle beginnend in geringer Tiefe (<25 m) unterhalb der historischen Grube.

Weitere Bohrungen: HH26-011, das in einem steileren Winkel gebohrt wurde, durchteufte ca. 58,9 Meter mit hydrothermaler Brekziierung, vergleichbar mit jener, die in den mineralisierten Bohrlöchern festgestellt wurde. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Weitere Bohrergebnisse und Explorationsimpulse zu erwarten: Insgesamt wurden in ganz Hayden Hill 12 Bohrlöcher fertig gestellt, davon acht innerhalb des LTC; für die ersten drei liegen bereits Untersuchungsergebnisse vor.

Drei bedeutende Gold-Silber-Abschnitte bestätigen den sich abzeichnenden Lower Telegraph Corridor

Die Ergebnisse stellen den dritten bedeutenden Gold-Silber-Abschnitt aus den ersten drei vom Unternehmen gemeldeten Bohrlöchern dar, die auf den LTC abzielten, und stützen weiter das sich entwickelnde geologische Modell unterhalb der historischen Lookout-Grube. HH26-005 ergab ebenfalls 13 g/t Ag über 67,0 Meter mit einer Spitzenprobe von 182 g/t Ag sowie 16,90 g/t Au über 0,4 Meter und belegt damit das Vorhandensein von sowohl hochgradigem Gold als auch Silber innerhalb des mineralisierten Systems.

Zusammengenommen liefern diese Abschnitte zunehmende Hinweise auf einen strukturell kontrollierten Gold-Silber-Korridor unterhalb und in unmittelbarer Nähe der historischen Mine. Besonders ermutigend ist die Verbesserung des Gehalt-Mächtigkeit-Produkts bei Gold im Bohrloch HH26-005; dies liefert zusätzliche Informationen über die Verteilung der Mineralisierung, während das Unternehmen daran arbeitet, die Ausmaße des Korridors zu definieren, die geologischen Einflussfaktoren für die Anreicherung von höhergradigem Gold zu identifizieren und seine mögliche Fortsetzung in die Tiefe zu untersuchen.

Bei den angegebenen Intervallen handelt es sich um bohrlochabwärts gemessene Längen. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung, deren Kontinuität, Geometrie und Ausdehnung zu ermitteln.

Stellungnahme der Unternehmensleitung

Charles Ross, President und CEO von Four Nines Gold, merkte dazu wie folgt an:

"Bohrloch 005 stellt einen weiteren bedeutenden Fortschritt in Hayden Hill dar. Drei umfangreiche Goldabschnitte aus unseren ersten drei gemeldeten Bohrlöchern im Lower Telegraph Corridor, unter anderem mit unserem bisher besten Ergebnis hinsichtlich Goldgehalt-Mächtigkeits-Produkt von 67 Metern mit 1,78 g/t Au, sind ein außergewöhnlicher Auftakt für unser erstes Bohrprogramm.

Besonders spannend ist, wie viel es noch zu untersuchen gilt. Wir haben mittlerweile an mehreren Stellen unterhalb der historischen Mine eine signifikante Goldmineralisierung festgestellt, wobei Bohrloch 005 höhere durchschnittliche Gehalte ergab und unserem Verständnis des Systems eine weitere wichtige Dimension hinzufügte. Für fünf weitere fertig gestellte Bohrlöcher in dem Korridor stehen die Untersuchungsergebnisse noch aus, und sieben weitere Explorationsziele müssen noch systematisch untersucht werden.

Wir sind davon überzeugt, dass wir gerade erst damit beginnen, das Potenzial von Hayden Hill unterhalb und jenseits der historisch abgebauten Gebiete zu definieren. Unser Ziel ist es, auf diesen frühen Ergebnissen aufzubauen und die tatsächlichen Ausmaße und das Potenzial des Gold-Silber-Systems von Hayden Hill zu bestimmen."

Geologische Interpretation: Das Goldsystem in der Tiefe verfolgen

Der LTC wird als Teil eines epithermalen Goldsystems mit geringer Sulfidisierung interpretiert, in dem goldführende Fluide historisch durch Frakturen und geologische Strukturen aufgestiegen sind und sich unter günstigen Bedingungen Gold und Silber abgelagert haben. In diesen Systemen kann sich die Mineralisierung über mehrere Strukturen erstrecken, wobei sich dort, wo die geologischen Bedingungen besonders günstig waren, höhergradige Konzentrationen gebildet haben.

HH26-005 liefert einen weiteren wichtigen Bestandteil für dieses geologische Bild. Das Bohrloch wurde in etwa vom selben Standort aus gebohrt wie HH26-003, jedoch mit einer Richtungsabweichung von ca. 40 Grad; in beiden Bohrlöchern wurden ähnliche goldführende Gesteinsformationen festgestellt, die durch Silifizierung, Quarzgangbildung und hydrothermale Brekziierung gekennzeichnet sind. Die höheren Gehalte in HH26-005 sowie die beträchtlichen mineralisierten Abschnitte in beiden Bohrlöchern helfen dem Geologenteam, die Goldverteilung innerhalb des sich abzeichnenden Korridors besser zu verstehen.

Von besonderem Interesse ist das Potenzial des Systems in der Tiefe. In epithermalen Lagerstätten kann sich Gold innerhalb bestimmter vertikaler Intervalle und struktureller Umgebungen konzentrieren, unter anderem in Bereichen, die durch Druckveränderungen und das Sieden von Fluiden beeinflusst wurden. Einzelne mineralisierte Gänge und Strukturen können manchmal in der Tiefe zusammenlaufen oder verschmelzen, was günstige Bedingungen für die Ablagerung von hochgradigem Gold schaffen kann. Frühere Bohrungen identifizierten einen separaten, tiefer gelegenen Goldabschnitt in HH26-003, der möglicherweise mit dem historischen Gang 214 vergesellschaftet ist; dies liefert einen weiteren wichtigen strukturellen Hinweis. Das Unternehmen untersucht weiterhin potenzielle strukturelle Kontrollen in der Tiefe, was ein wesentlicher Bestandteil seiner laufenden Explorationsstrategie ist.

Warum sind diese Ergebnisse für die Investoren von Bedeutung?

Mit drei signifikanten Ergebnissen aus seinen ersten drei gemeldeten Bohrlöchern gewinnt Four Nines ein präziseres geologisches Bild des Gold-Silber-Systems unterhalb der historischen Lookout-Grube. Die verbesserten Gehalte in Bohrloch 005 liefern wichtige Erkenntnisse, während die Exploration von der Bestätigung einer Mineralisierung hin zur Untersuchung der Kontinuität des Korridors, der strukturellen Kontrollen und des Potenzials in der Tiefe voranschreitet.

In der Vergangenheit wurden in Hayden Hill rund 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber gefördert; seit 1997 fanden dort jedoch vor der ersten Bohrkampagne des Unternehmens im Jahr 2026 keine systematischen Explorationsbohrungen mehr statt. Da für fünf weitere, bereits abgeschlossene Bohrlöcher im LTC noch die Untersuchungsergebnisse ausstehen, die Bohrarbeiten fortgesetzt werden und sieben weitere derzeit identifizierte Explorationszonen noch systematisch untersucht werden müssen, befindet sich das Unternehmen erst in einem frühen Stadium der Bewertung des allgemeineren Potenzials des Konzessionsgebiets.

Technische Informationen zu Hayden Hill

Phase-1-Bohrprogramm

Bisher wurden im Jahr 2026 zwölf (12) Kernbohrlöcher (Abbildung 1) über insgesamt 1.995,7 Meter (6.547,6 Fuß) fertiggestellt (Tabelle 1). Die Bohrung HH26-013 ist derzeit im Gange.

Der Großteil der Bohrungen von 2026 konzentrierte sich auf den Lower Telegraph Corridor (LTC), wobei die Bohrungen ausgehend von den günstigen geologischen Verhältnissen und dem Goldabschnitt in HH26-001 räumlich versetzt angesetzt wurden (Pressemitteilung vom 1. Oktober 2026).

Abbildung 1: Bohrstandortkarte für den Lower Telegraph Corridor

Tabelle 1: Verzeichnis der Bohrlochansatzpunkte für Hayden Hill 2026

Tabelle 2:

Anmerkung: Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind noch nicht bekannt.

Bohrprogramm für den Lower Telegraph Corridor

Der Lower Telegraph Corridor (LTC), der unter einem Teil des historischen Tagebaus von Amax Gold liegt, ist eine ausgedehnte Zone mit einer mehrphasigen silifizierten hydrothermalen Brekzie, Siliciumdioxid- und Sulfidgängen, die anhand von Oberflächenkartierungen und Bohrkernen identifiziert wurde.

Bisher wurden acht (8) Bohrlöcher (HH26-001, 003, 005, 007, 009, 010, 011 & 012) speziell zur Erkundung des LTC ausgeführt. Die Untersuchungsergebnisse für drei (3) liegen vor: HH26-001, 003 & 005 - alle drei durchteuften eine Goldmineralisierung mit einer Länge von mindestens 30 Metern (100 Fuß) und einem durchschnittlichen Goldgehalt von > 1 g/t (Tabelle 2). Weitere drei Bohrlöcher (002, 004 und 008, Abbildung 1), die primär zur Erkundung anderer Mineralisierungszonen gebohrt wurden, lieferten ebenfalls Daten an den Ansatzpunkten, die zur weiteren Charakterisierung des LTC beitragen.

HH26-005

HH26-005 wurde zur Erkundung des LTC ausgeführt: 1) von der Station P-850N aus (Tabelle 1), 2) mit einem Azimut von 289 Grad und einer Neigung von -45 Grad (Abbildung 2) sowie 4) über eine Länge von 158,8 Metern (521 Fuß) (Tabelle 1).

HH26-005 durchteufte 67 Meter (219,8 Fuß) einer Edelmetallmineralisierung mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,78 g/t Gold und 13 g/t Ag (Tabelle 2), die in durchgehend silifizierten und von Quarzadern durchzogenen vulkanoklastischen Gesteinen und mehrphasig silifizierten hydrothermalen Brekzien auftritt (Abbildung 3). Die Art der hydrothermalen Brekziierung und Gangbildung in HH26-005 ist derjenigen in HH26-003 sehr ähnlich.

Abbildung 2: Mineralquerschnitt von Station P-850N entlang von HH26-005

Abbildung 3: Fotos des mineralisierten Kerns von HH26-005

Anmerkungen: Für den Maßstab: Der Bohrkern hat einen HQ-Durchmesser. Die Maße sind in Fuß angegeben; die Tiefe ist auf den Holzklötzen vermerkt.

HH26-011

HH26-011 wurde ausgeführt: 1) von der Station P-850N aus (Abbildung 1), 2) mit einem Azimut von 270 Grad, 3) mit einer Neigung von -70 Grad und 4) bis zu einer Länge von 176,8 Metern (580 Fuß) (Tabelle 1).

Das Bohrloch durchteufte den LTC zwischen 14,9 und 73,8 Metern Bohrlochtiefe (49 bis 242 Fuß); der Abschnitt besteht aus einer passiv-pervasiven Silizifizierung und Quarzgangbildung, die eine vorangegangene durchdringende Silizifizierung und hydrothermale Brekzien überprägen (Abbildung 4). Dieser Alterationscharakter ist mit dem in HH26-005 beobachteten vergleichbar. Die Untersuchungsergebnisse für HH26-011 stehen noch aus.

Abbildung 4: Kernfotos von HH26-011

Bohrungen und QA/QC

Die Kernbohrungen werden von LSG Drilling LLC unter Einsatz eines Kernbohrgeräts vom Typ Everdigm ECR-18 durchgeführt. Die Daten zur Bohrtiefe werden in "Fuß" erfasst.

Bohrlochvermessungen werden von LSG unter Verwendung eines nordsuchenden Kreiselkompass-Messgeräts des Typs Reflex Omnix42 durchgeführt.

Die Bohrkerne werden in der Nähe des Projektstandorts in einer gesicherten Einrichtung protokolliert. Die Protokollierung und die spezifischen Probenahmeintervalle werden in "Fuß" erfasst. Die protokollierten Bohrkerne werden vom geologischen Team unter Einhaltung der Nachverfolgbarkeitskette zum Labor transportiert.

Der gesamte Bohrkern wird an die ALS-Einrichtung in Reno, Nevada, übergeben, wo der Kern zersägt wird und die dabei gewonnenen Kernhälften aufbereitet und analysiert werden. Die Kernproben werden gemäß ALS-Code PREP-31BY aufbereitet, wobei die Gold- und Silberwerte mittels ME-GRA21 (Feuerprobe mit gravimetrischer Bestimmung) ermittelt werden. Die restliche Kernhälfte wird in der ALS-Einrichtung gelagert.

Standardproben, Leerproben sowie Laborduplikate der Brech- und Pulpenstufe werden mit einer Häufigkeit von etwa 10 % in den Kernprobenstrom eingefügt. Die lückenlose Überwachung und Dokumentation der Probenkette (Chain of Custody) wird vom Bohrgerät bis zum Analyselabor aufrechterhalten.

Das Feldprogramm bei Hayden Hill wird von Bryan Kellie, AIPG-CPG, geleitet.

Qualifizierte Person

David Flint, MSc, AIPG-CPG, Direktor & Vice President of Exploration von Four Nines Gold Inc. und eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Four Nines Gold Inc.

Four Nines Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das in ehemals produzierenden Bergbauprojekten verborgene hochgradige Potenzial freizulegen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Goldprojekt Hayden Hill im Norden Kaliforniens, förderte in der Vergangenheit 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber. Derzeit werden dort erstmals seit 1997 wieder systematische Explorationsbohrungen durchgeführt. Unter Einsatz moderner geologischer 3D-Modellierung, historischer Explorationsdaten und systematischer Bohrungen arbeitet Four Nines daran, ein potenziell ausgedehntes, strukturell kontrolliertes Goldsystem unterhalb und in der Umgebung der historischen Abbaustätten besser zu verstehen. Auf dem Konzessionsgebiet wurden acht unterschiedliche Explorationszonen identifiziert.

Four Nines treibt sein erstes Bohrprogramm auf Hayden Hill voran und untersucht dabei systematisch mehrere Explorationszonen, die das Potenzial aufweisen, ein wesentlich größeres goldführendes System nachzuweisen, als bisher angenommen wurde. Unter der Leitung eines erfahrenen technischen Teams, das eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Entdeckung epithermaler Goldlagerstätten vorweisen kann, kombiniert das Unternehmen moderne geologische Modellierung, historische Daten und laufende Bohrungen, um oberflächennahe Mineralisierungen, tiefer liegende strukturelle Ausläufer und das umfassendere Explorationspotenzial des gesamten Projektgeländes zu untersuchen. Four Nines prüft weiterhin zusätzliche Möglichkeiten in politisch und rechtlich stabilen Jurisdiktionen und verpflichtet sich zu einer verantwortungsvollen Exploration, einer transparenten Kommunikation und der langfristigen Wertschöpfung für seine Aktionäre.

Four Nines hat das Recht, das Goldprojekt Hayden Hill zu 100 % von einer Tochtergesellschaft der Kinross Gold U.S.A., Inc. zu erwerben. Das Goldprojekt Hayden Hill ist ein ehemaliger Goldbergbaubetrieb, der von der Firma Amax Gold Inc. exploriert wurde (mit Bohrungen über 99.862 Meter in 742 Löchern). Seit der Stilllegung der Mine im Jahr 1997 hat keine systematische Exploration mehr stattgefunden. Amax Gold Inc. wurde im Jahr 1998 von Kinross übernommen. Das Goldprojekt Hayden Hill befindet sich auf privatem Land im Lassen County im US-Bundesstaat Kalifornien, wo das Unternehmen die Genehmigungen für sein erstes Explorationsbohrprogramm erhalten hat.

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IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

FOUR NINES GOLD INC.

Charles Ross

CEO & Direktor

1600 - 409 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1T2

Tel: 604.977.1999

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "eintreten könnten", "eintreten würden" oder "eintreten sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen und die diesbezüglich getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen zu geologischen, geochemischen oder geophysikalischen Untersuchungen sowie zu Bohrprogrammen, die Erwartung, dass die geplanten Ergebnisse zur positiven Eingrenzung und Priorisierung von Bohrzielen führen werden, sowie die Annahme, dass solche Explorationsaktivitäten zur weiteren Abgrenzung und Identifizierung neuer mineralisierter Bereiche und weiterer Ziele mit hoher Priorität beitragen werden. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration im Allgemeinen, Branchenrisiken, Risiken, dass erwartete Ergebnisse möglicherweise nicht wie beabsichtigt eintreten, sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Wirtschaft, schwankenden Goldpreisen, den Kapitalmärkten und Bergbauaktien im Besonderen, die selbst durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen möglicherweise nicht ausgeschlossen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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