Ein weiterer Großspeicher nimmt Gestalt an: Die deutsche Tochter des britischen Photovoltaik- und Speicher-Projektierers Elements Green hat mit dem Übertragungsnetzbetreiber Tennet einen Netzanschlussvertrag für einen Batteriespeicher in Stadorf bei Uelzen unterzeichnet. Die Leistung beträgt 400 Megawatt, die Kapazität 1,6 Gigawattstunden. Die Anlage wird direkt an das Höchstspannungsnetz angeschlossen. Nach der Unterzeichnung des Anschlussbauvertrags zu Beginn dieses Jahres stellt der Netzanschlussvertrag einen weiteren wichtigen Schritt zur Realisierung des Projekts dar, kommentiert Elements ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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