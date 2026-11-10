DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. November (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede *** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei "A View from the Federal Reserve Board" Event 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK) *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK) 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q *** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q 07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj 08:00 DE/Inlandstourismus September 08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate *** 09:15 LV/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Economic Challenges in Germany and the Future of Europe" 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR *** 13:00 EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede an der Technological University Dublin *** 14:30 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27 *** 15:15 GB/Schatzkanzler Healey, Anhörung im Finanzausschuss *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q - TR/Treffen von Staats- und Regierungschefs zum Auftakt der 31. UN-Klimakonferenz (COP31) - BG/Shelly Group SE, Ergebnis 3Q (9:30 Analystenkonferenz) - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt - ES/Generalstreik - US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel ===

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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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November 10, 2026 08:33 ET (13:33 GMT)

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