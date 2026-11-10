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WKN: A116QX | ISIN: LU1079842321 | Ticker-Symbol: EUPE
Tradegate
09.11.26 | 11:55
703,00 Euro
-0,51 % -3,60
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE EUROPE SECTOR VALUE TR UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
703,40704,0015:43
703,50704,2015:43
Dow Jones News
10.11.2026 15:09 Uhr
191 Leser
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OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)

DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD) (UCAP) 
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 
10-Nov-2026 / 14:35 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (USD) 
 
DEALING DATE: 09/11/2026 
 
NAV PER SHARE: USD: 1745.3593 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 806615 
 
CODE: UCAP 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=---------------------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU1079841513 
Category Code: NAV 
TIDM:     UCAP 
LEI Code:   549300GXEGXYW3PZ6G58 
Sequence No.: 449156 
EQS News ID:  2431914 
  
End of Announcement EQS News Service 
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Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2431914&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2026 08:35 ET (13:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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