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TEADIT beginnt mit dem Bau einer bedeutenden Anlagenerweiterung



10.11.2026 / 15:05 CET/CEST

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Der Spatenstich am 2. Dezember markiert eine bedeutende Investition in die texanische Fertigungsindustrie und unterstreicht das Engagement von TEADIT für die amerikanische Fertigung, kundenorientierten Service und kontinuierliches Wachstum. HOUSTON, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- TEADIT wird am 2. Dezember 2026 mit dem Bau einer Erweiterung seiner 190.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte in Pasadena, Texas, beginnen. Die Erweiterung stellt eine bedeutende Investition in die Zukunft des Unternehmens dar, stärkt seine Fertigungskapazitäten, unterstützt das weitere Wachstum und bekräftigt sein Engagement, den Kunden branchenführende Dichtungslösungen und einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Die Erweiterung spiegelt eine klare Priorität wider: Aufbau der Kapazitäten, um ein kontinuierliches Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig die Produktqualität, den technischen Support und den reaktionsschnellen Service zu gewährleisten, die Kunden von TEADIT erwarten. Die zusätzlichen Produktionsflächen unterstützen das Bestreben von TEADIT, ein kundenorientiertes Unternehmen zu sein, mit dem die Zusammenarbeit unkompliziert ist und das seinen Kunden den Zugang zu den Dichtungslösungen und dem Fachwissen ermöglicht, die sie für den zuverlässigen Betrieb kritischer Anlagen benötigen. "Unser Wachstum basiert auf den Beziehungen, die wir zu unseren Kunden und den Menschen, die sie unterstützen, pflegen. Unkomplizierte Geschäftsabwicklung ist ein Wettbewerbsvorteil, und diese Expansion wird uns dabei helfen, dieses Versprechen einzulösen. Wir investieren in die Produktionskapazitäten und Ressourcen, die unsere Vertriebsorganisation benötigt, um schnell reagieren zu können, das Wachstum unserer Kunden zu unterstützen und uns jeden Tag aufs Neue ihr Geschäft zu verdienen. "Wir sind stolz darauf, diese Investition hier in der Hafenregion Houston zu tätigen", sagte Robbie Riggs, Präsident und CEO von TEADIT Nordamerika. Zuverlässige Abdichtung ist für die Branche, in der TEADIT tätig ist, unerlässlich. Dichtungen und Packungen helfen dabei, Prozessflüssigkeiten einzuschließen, das Personal zu schützen, flüchtige Emissionen zu reduzieren und Störungen in anspruchsvollen Industrieumgebungen zu verhindern. Die Stärkung der Fertigungskapazitäten für diese Komponenten unterstützt die Betriebssicherheit, von der industrielle Investitionen und die Wirtschaftstätigkeit abhängen. "Diese Erweiterung gibt uns die Möglichkeit, unsere Produktionsfläche so zu planen, dass sie den Arbeitsweisen unserer Teams und den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Unser Fokus liegt auf der Verbesserung des Produktionsablaufs, der Unterstützung unserer Mitarbeiter und dem Aufbau der Kapazität, auf die Kundennachfrage zu reagieren und gleichzeitig Qualität und zuverlässige Lieferungen zu gewährleisten", sagte Kevin Merrill, Director of Operations bei TEADIT Nordamerika. Das Projekt bringt auch Vorteile für Pasadena und die umliegenden Gemeinden mit sich. Mit der Weiterentwicklung der Anlage werden voraussichtlich zusätzliche Arbeitsplätze für die Anwohner geschaffen und gleichzeitig die etablierte Produktionsbasis der Region gestärkt. Für lokale und staatliche Entscheidungsträger verbindet die Investition mehrere gemeinsame Prioritäten: wirtschaftliche Chancen, eine leistungsfähige industrielle Belegschaft, widerstandsfähige Lieferketten und die anhaltende Wettbewerbsfähigkeit des texanischen verarbeitenden Gewerbes. "Diese Erweiterung unterstreicht das Engagement von TEADIT für eine sicherere und umweltfreundlichere Zukunft. Die zusätzlichen Flächen werden das Unternehmen in die Lage versetzen, Dichtungstechnologien anzubieten, die Kunden dabei helfen, Leckagen zu beheben, die Integrität von Anlagen zu gewährleisten und die Umweltverträglichkeit zu verbessern, während gleichzeitig hohe Servicestandards eingehalten werden", sagte Chris Day, COO von TEADIT Global. Der Spatenstich am 2. Dezember markiert das nächste Kapitel in der Präsenz von TEADIT in Pasadena und in den Investitionen des Unternehmens in die Mitarbeiter, Kompetenzen und Kundenbeziehungen, die ein langfristiges Wachstum unterstützen. Mit der Weiterentwicklung der Industrie in Texas baut das Unternehmen seine Fähigkeit aus, ein verlässlicher Partner für die Unternehmen und Gemeinden zu sein, die auf sichere und effiziente Abläufe angewiesen sind. Über TEADIT TEADIT ist ein globaler Hersteller von Dichtungen, Packungen und technischer Flüssigkeitsdichtungstechnologie, der ein breites Spektrum an Industriemärkten bedient. Durch seine globale Fertigungspräsenz, sein Material-Know-how, seinen technischen Support und seine kontinuierlichen Investitionen in Produktionskapazitäten hilft TEADIT seinen Kunden bei der Bewältigung anspruchsvoller Dichtungsherausforderungen und treibt gleichzeitig sein Engagement für eine sicherere und umweltfreundlichere Zukunft voran. Kontakt:

Sara Mathov

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