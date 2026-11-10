Neu-Isenburg (ots) -- Neu: KPop Demon Hunters Derpy der Tiger mit über 40 Geräuschen und interaktiven Funktionen ab November 2026 erhältlich- Ebenfalls erhältlich: KPop Demon Hunters Elektronische Leuchtstäbe ergänzen den Spielspaß um ein echtes Konzert-Feeling- Gleich zwei besondere Geschenkideen für kleine KPop Demon Hunters Fans zu WeihnachtenDerpy der Tiger aus dem Netflix-Hit KPop Demon Hunters begeistert mit über 40 Geräuschen und interaktiven Funktionen. Zusammen mit den Elektronischen Leuchtstäben aus der Spielzeugreihe bietet Hasbro gleich zwei besondere Weihnachtsgeschenkideen für Kinder und Fans.Seit Juli 2026 ist die brandneue Spielzeugkollektion von Hasbro rund um die KPop Demon Hunters im Einzelhandel erhältlich. Rechtzeitig zu Weihnachten wird die Reihe um ein niedliches Highlight ergänzt: KPop Demon Hunters Derpy der Tiger steht ab November 2026 in den Regalen. Auch die bereits seit Juli erhältlichen elektronischen Leuchtstäbe sorgen für leuchtende Augen unter dem Weihnachtsbaum und machen die Spielzeugreihe zu einer tollen Geschenkidee für alle Fans des beliebten Netflix-Animationsfilms.Ein kuscheliger Begleiter mit überraschenden Fähigkeiten: Derpy der TigerInspiriert von Jinus süßem Begleiter aus dem beliebten Netflix-Film KPop Demon Hunters ist Derpy der Tiger ein besonderes elektronisches Spielzeug und ein tolles Weihnachtsgeschenk: Er beeindruckt mit einem filmgetreuen Design, weichem Plüschfell mit blauen und schwarzen Streifen und Mustern sowie holografischen Augen.Mit Derpy dem Tiger können Kinder und Fans in die Welt von KPop Demon Hunters eintauchen, Filmszenen nachspielen und eigene Abenteuer erleben. Auf seine einzigartige und liebenswerte Art kann Derpy der Tiger sogar besondere Nachrichten verschicken. Wird sein Kopf gedrückt, öffnet er durch motorisierte Kiefer- und Zungenbewegung seinen Mund und streckt seine Zunge heraus. Dabei kommt seine Einladungskarte zum Vorschein.Wird er am Rücken gestreichelt, reagiert er mit fröhlichem Schnurren und niedlichen Geräuschen. Das interaktive Spielzeug bietet über 40 Geräusche und Reaktionen. Derpy der Tiger schnurrt, knurrt und seufzt. Und es gibt noch mehr geheime Reaktionen in verschiedenen Kombinationen zu entdecken. Auch sein Kopf und seine Vorderbeine lassen sich bewegen: Der Kopf kann von einer Seite zur anderen bewegt und seine Vorderbeine können in eine Sitzposition gedreht werden.Das elektronische Plüschspielzeug sorgt für jede Menge Spielspaß unterm Weihnachtsbaum und ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.Für leuchtende Fan-Momente: die KPop Demon Hunters Elektronischen LeuchtstäbeEine weitere Geschenkidee für kleine und große KPop Demon Hunters Fans sind die Elektronischen Leuchtstäbe, die bereits seit Juli 2026 erhältlich sind. Mit diesen aufleuchtenden Accessoires können Kinder ihre Begeisterung für HUNTR/X oder die Saja Boys zeigen und die Konzertmomente aus dem Film zu Hause nachspielen. Damit sind die Leuchtstäbe nicht nur Must-haves für jeden Fan, sondern eignen sich auch prima als Ergänzung zu einem KPop Demon Hunters Kostüm (separat erhältlich) oder als Weihnachtsgeschenk für Mädchen und Jungen.Die Elektronischen Leuchtstäbe bieten mehr als acht verschiedene Lichtsequenzen und leuchten in fünf Farben: Pink, Blau, Grün, Gold und Regenbogen. Ein besonderes Highlight ist der sogenannte "Konzertleiter"-Modus: Dank der integrierten IR-Synchronisationserkennung können zwei oder mehr Leuchtstäbe, die sich in Reichweite befinden, miteinander interagieren und ihre Lichtmuster synchronisieren. So entsteht das Gefühl, gemeinsam das Konzert der Lieblingsband zu erleben.Das Sortiment umfasst zwei unterschiedliche Designs, die jeweils eine Hommage an die Lieblingsgruppe der Fans sind: HUNTR/X oder Saja Boys. Die Elektronischen Leuchtstäbe sind jeweils separat erhältlich und eignen sich für Kinder ab 6 Jahren.Ob der niedliche Derpy der Tiger zum Spielen und Kuscheln oder die leuchtenden Accessoires für das nächste imaginäre KPop-Konzert: Die Spielzeugreihe von Hasbro bringt die Welt der KPop Demon Hunters direkt unter den Weihnachtsbaum und sorgt für jede Menge Spielspaß und leuchtende Fan-Momente.Produktdetails im ÜberblickKPop Demon Hunters Derpy der Tiger - elektronisches interaktives Plüschspielzeug22,8 cm, über 40 Geräusche und ReaktionenAb 6 JahrenUnverbindliche Preisempfehlung: 44,99 EUROVerfügbarkeit im Handel ab November 20263 x 1,5 V AA-Batterien erforderlich - enthaltenKPop Demon Hunters Elektronische Leuchtstäbe - im HUNTR/X oder Saja Boys DesignMehr als 8 Lichtsequenzen in fünf Farben: Pink, Blau, Grün, Gold und RegenbogenIR-Synchronisationserkennung: Lichtmuster von zwei oder mehr Leuchtstäben können miteinander synchronisiert werdenAb 6 JahrenUnverbindliche Preisempfehlung: 14,99 EUROVerfügbarkeit im Handel seit Juli 20261 x 1,5 V AA-Batterie erforderlich - enthaltenBildmaterial finden Sie zum Download in unserem Presseportal (https://hasbro.gamespress.com/de). Bitte beachten Sie, dass Sie sich zur Nutzung des Presseportals einmalig anmelden müssen.Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung.Herzliche GrüßeIhr Hasbro PR-TeamÜber HasbroHasbro ist ein führendes Unternehmen für Spiele, IP und Spielzeug, dessen Mission es ist, durch die Magie des Spielens Freude und Gemeinschaft zu schaffen. Mit 165 Jahren Erfahrung bietet Hasbro bahnbrechende Spielerlebnisse und erreicht jährlich mehr als 1 Milliarde Fans weltweit - durch physische und digitale Spiele, Videospiele, Spielzeug, lizenzierte Konsumgüter, standortbezogene Unterhaltung, Film, Fernsehen und vieles mehr.Durch seinen "Franchise-First"-Ansatz erschließt Hasbro den Wert sowohl neuer als auch bewährter IPs, darunter "Magic: The Gathering", "Dungeons & Dragons", "Monopoly", "Hasbro Games", "Nerf", "Transformers", "Play-Doh" und "Peppa Pig" sowie führender Partnermarken. Gestützt auf sein Portfolio aus Tausenden von Kultmarken und ein breit gefächertes Netzwerk aus Partnern und Tochterstudios bringt Hasbro Fans zusammen, wo immer sie sich befinden - vom Spieltisch bis zum Bildschirm.Seit mehr als einem Jahrzehnt wird Hasbro regelmäßig für sein gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet, unter anderem als eines der "100 Best Corporate Citizens" von 3BL Media, als "2026 JUST Capital Industry Leader", als "Brand that Matters" von Fast Company und seit vierzehn Jahren in Folge als eines der "50 Most Community-Minded Companies in den USA" von Civic 50. Weitere Informationen finden Sie unter https://corporate.hasbro.com oder folgen Sie Hasbro auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/hasbro/posts/?feedView=all).Pressekontakt:Hasbro PressekontaktPSM&W Kommunikation GmbHTel. 069 / 970705 - 0hasbro@psmw.deOriginal-Content von: HASBRO Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9647/6387907