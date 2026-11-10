Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wehrt sich gegen den im Kongress eingebrachten Antrag auf eine Amtsenthebung. «Das Ganze ist eine Farce und es ist eine Inszenierung - und jeder weiss das», sagte der Pentagon-Chef in einer sonst seltenen Pressekonferenz. Am Vortag hatte der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie im Repräsentantenhaus Vorwürfe gegen Hegseth für dessen Vorgehen im Iran-Krieg erhoben. Streitkräfte seien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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