Berlin (ots) -Viele Haustürverkäufer lernen Verkaufsskripte auswendig, besuchen Schulungen und bleiben trotzdem weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Das liegt häufig nicht an mangelndem Einsatz, sondern an einer Ausbildung, die ihnen an der Haustür wenig hilft. Die SHRS Consulting GmbH hat diese Lücke geschlossen und sich als Marktführer im Door-to-Door-Coaching etabliert. Ihr entscheidender Unterschied: Fabian Durek trainiert seine Kunden nicht nur, sondern geht selbst regelmäßig mit ihnen an die Haustür. Warum das so wichtig ist, erfahren Sie hier.Wer im Haustürvertrieb arbeitet, muss innerhalb weniger Sekunden überzeugen. Ob das klappt, hängt vor allem von der Ausbildung ab. Genau daran hapert es in der Branche häufig. Externe Verkaufstrainings sind rar, weshalb viele Verkäufer ihr Handwerk in ihrer Agentur lernen. Dort werden sie jedoch häufig von Trainern ausgebildet, die selbst keine hohen Abschlusszahlen erzielen oder längst nicht mehr an der Haustür stehen. Manche vermitteln zudem veraltete Methoden, die heute kaum noch funktionieren. Das merken die Verkäufer schnell an ihren Ergebnissen. "Wer von Leuten ausgebildet wird, die selbst nichts verkaufen, braucht sich über schlechte Ergebnisse nicht zu wundern. Denn wer nicht lernt, wie man mit Menschen richtig spricht, wird im Door-to-Door-Vertrieb nie langfristig erfolgreich sein", erklärt Fabian Durek, Head of Sales der SHRS Consulting GmbH."Umso wichtiger ist es, von Menschen zu lernen, die aus der Praxis kommen und an der Haustür selbst abliefern", so Fabian Durek weiter. Er hat mehr als zehn Jahre Erfahrung im Vertrieb und selbst Tausende Verkaufsgespräche geführt. Er weiß also, worauf es an der Haustür ankommt. Gemeinsam mit Sabrina Nennemann hat er auf Basis dieser Erfahrung die erste IHK-zertifizierte Ausbildung für den Door-to-Door-Vertrieb in Deutschland entwickelt. Darin lernen Verkäufer, wie sie Verkaufstechniken richtig anwenden, und Führungskräfte, wie sie ihre Teams besser ausbilden. Das Besondere daran: Fabian Durek vermittelt nicht nur theoretisches Wissen, sondern geht bis heute regelmäßig mit seinen Kunden an die Haustür. Dort führt er selbst Verkaufsgespräche und zeigt, wie sich das Gelernte in der Praxis umsetzen lässt.Warum an der Haustür nicht nur das Skript, sondern vor allem die Umsetzung entscheidetUm im Direktvertrieb erfolgreich zu sein, muss man das Verkaufen nicht jedes Mal neu erfinden. Im Gegenteil: Viele Gesprächssituationen wiederholen sich. Fabian Durek unterscheidet insgesamt sechs Kundentypen. Verkäufer müssen wissen, wie sie ihren Pitch auf den jeweiligen Kundentyp abstimmen. Ein Skript zu kennen, heißt aber noch lange nicht, es richtig anwenden zu können.Schließlich entscheiden an der Haustür schon Kleinigkeiten über den Abschluss. Ein falsches Wort, eine unpassende Betonung oder ein unsicherer Ton können ausreichen, um ein Gespräch zum Scheitern zu bringen. Deshalb können zwei Verkäufer mit demselben Gesprächsablauf völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Während der eine seine Sätze lediglich aufsagt, weiß der andere, wie er sie überzeugend einsetzt. "Der Ton macht die Musik. Du kannst genau die richtigen Worte benutzen, aber wenn du sie falsch rüberbringst, bringt dir auch das beste Skript nichts", erklärt Fabian Durek.Aus der Praxis für die Praxis: Was die Ausbildung der SHRS Consulting GmbH besonders machtWer anderen beibringen will, wie man an der Haustür erfolgreich verkauft, muss zunächst selbst beweisen, dass er es kann. Genau das erwartet Fabian Durek von einem guten Vertriebstrainer. Und die Zahlen sprechen für sich: Bei der SHRS kommen mehr als 40.000 Stunden Verkaufspraxis zusammen. Die Gründer haben mehrfach über 200 Neukunden in einem Monat selbst gewonnen, mit ihren Vertriebsteams insgesamt mehr als 30.000. Allein Fabian Durek gewann in seinen ersten beiden Jahren mehr als 3.000 Neukunden durch eigene Abschlüsse. Die Verkäufer im Netzwerk der SHRS Consulting GmbH schließen inzwischen monatlich rund 40.000 bis 50.000 Verträge ab. Die Ausbildung basiert damit auf Tausenden echten Verkaufsgesprächen, nicht auf Methoden, die nur auf dem Papier funktionieren.Während viele Vertriebstrainer Verkaufstechniken nur erklären, steht Fabian Durek weiterhin selbst an der Haustür. Bei einem Einsatz im Strom- und Gasvertrieb gewann er gemeinsam mit einem Verkäufer an einem einzigen Tag 15 Neukunden. Entscheidend war dabei nicht etwa ein komplett neuer Gesprächsleitfaden, sondern der Umgang mit den Menschen und die richtige Betonung einzelner Sätze. Fabian Durek gab dem Verkäufer direkt vor Ort konkrete Tipps, wie er seine Ansprache verbessern konnte. Diese setzte der Verkäufer schon in den nächsten Gesprächen um und verbesserte so seine Gesprächsführung. Genau darin liegt der Anspruch der SHRS Consulting GmbH: Verkäufer sollen nicht nur verstehen, was funktioniert, sondern es an der Haustür selbst beherrschen.SHRS Consulting GmbH: Wie aus eigener Verkaufserfahrung ein Ausbildungssystem für eine ganze Branche wurdeErfolgreich an der Haustür zu verkaufen, ist das eine. Anderen beizubringen, wie sie selbst viele Abschlüsse machen und eigene Teams aufbauen, ist eine andere Herausforderung. Fabian Durek und Sabrina Nennemann kennen beide Seiten. Bevor sie mit der SHRS Consulting GmbH eine eigene Ausbildung entwickelten, waren sie selbst im Direktvertrieb aktiv und bauten eigene Teams auf. Dabei merkten sie: Der Branche fehlten nicht nur gut ausgebildete Verkäufer, sondern auch Führungskräfte, die ihr Wissen weitergeben und ihre Mitarbeiter gezielt fördern.Deshalb beschränkt sich die SHRS Consulting GmbH längst nicht auf die Schulung einzelner Verkäufer. Fabian Durek übernimmt die praktische Vertriebsausbildung. Sabrina Nennemann bringt als Geschäftsführerin und Führungskräftetrainerin ihre Erfahrung aus mehr als 40 Coaching-Ausbildungen ein. Dabei nutzt sie auch ihr unternehmerisches und psychologisches Fachwissen. Sie unterstützt insbesondere Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte dabei, erfolgreiche Teams aufzubauen und ihre Mitarbeiter gezielt weiterzuentwickeln. So bietet SHRS heute Trainings für Verkäufer, Teamleiter und Agenturinhaber an. Mehr als 2.000 Verkäufer und Führungskräfte haben die Ausbildung innerhalb von dreieinhalb Jahren absolviert. SHRS hat zudem die erste IHK-zertifizierte Ausbildung für den Door-to-Door-Vertrieb in Deutschland entwickelt. Damit will SHRS die Ausbildung in der Branche verbessern. Das Angebot steht heute auch Vertrieblern aus Österreich und der Schweiz offen.Mehr Abschlüsse, bessere Beratung: Wie die SHRS Consulting GmbH den Door-to-Door-Vertrieb verändertHohe Abschlusszahlen sind im Direktvertrieb entscheidend. Doch was bringen Tausende Abschlüsse, wenn Verkäufer mit falschen Versprechen arbeiten und damit den Ruf der gesamten Branche beschädigen? Genau mit solchen Methoden will Fabian Durek aufräumen. Noch immer schicken Unternehmen Verkäufer ohne ausreichende Ausbildung an die Haustür. Sie kennen ihre Produkte nicht gut genug, können kritische Fragen nicht beantworten oder versuchen, Schwächen im Verkauf durch Druck und fragwürdige Versprechen auszugleichen. Darunter leiden nicht nur die Kunden. Auch seriöse Verkäufer müssen sich dadurch immer wieder mit Misstrauen und Vorurteilen auseinandersetzen.Fabian Durek und Sabrina Nennemann verfolgen mit der SHRS Consulting GmbH deshalb ein klares Ziel: Door-to-Door-Verkäufer sollen viele Neukunden gewinnen, ohne ihnen etwas vorzumachen. Dafür müssen sie ihr Handwerk von Grund auf beherrschen. Wer Gespräche sicher führt, Einwände richtig behandelt und den Nutzen eines Angebots verständlich erklärt, braucht keine aggressiven Verkaufsmethoden. Gleichzeitig sollen Führungskräfte lernen, dieses Wissen an ihre Mitarbeiter weiterzugeben. So können sie Teams aufbauen, die viele Abschlüsse erzielen und ihre Kunden gut beraten. Damit will SHRS die Ausbildung im Door-to-Door-Vertrieb verbessern und dazu beitragen, dass Kunden der Branche wieder mehr vertrauen. "Ich will, dass Verkäufer an der Haustür richtig erfolgreich werden und ihre Kunden dabei sauber beraten. Beides gehört zusammen. Wenn wir die Qualität der Ausbildung verbessern, verbessern wir nicht nur die Abschlusszahlen, sondern auch den Ruf unserer gesamten Branche", betont Fabian Durek abschließend.Sie möchten im Door-to-Door-Vertrieb durchstarten, mehr Abschlüsse erzielen oder Ihr Vertriebsteam erfolgreicher machen? Dann bewerben Sie sich jetzt bei Sabrina Nennemann und Fabian Durek von der SHRS Consulting GmbH (https://shrs.de/) für ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:SHRS Consulting GmbHGeschäftsführerin: Sabrina NennemannE-Mail: kontakt@shrs.deWebsite: https://shrs.de/Original-Content von: SHRS Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162264/6387914