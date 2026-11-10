Vaduz (ots) -Vom 9. bis 13. November 2026 findet in Liechtenstein eine Überprüfung der Umsetzung und Anwendung der gemeinsamen Schengen-Regeln statt. Die Evaluierung erfolgt im Rahmen des Schengen-Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus der Europäischen Union. Expertinnen und Experten der Schengen-Staaten führen die von der Europäischen Kommission koordinierte Evaluierung durch. Sie ist Teil des Mehrjahresprogramms 2023-2029, für das 2026 neben Liechtenstein auch Deutschland, Belgien und die Niederlande vorgesehen sind. Die letzte Evaluierung der Umsetzung der Regeln durch Liechtenstein fand 2020 statt.Qualität und Zusammenarbeit weiterentwickelnDie Evaluierung dient der Qualitätssicherung und der kontinuierlichen Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Schengen-Staaten. Innenminister Hubert Büchel begrüsste die Delegation am Montag, 9. November 2026, zu Beginn der Evaluierungswoche. In seinen Begrüssungsworten betonte er die Wichtigkeit dieser regelmässigen Überprüfungen: "Die Evaluierung ist ein wichtiges Instrument zur Aufrechterhaltung des gegenseitigen Vertrauens, zur Stärkung der Sicherheit und zur Wahrung einer der wichtigsten Errungenschaften Europas: eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts."15 Jahre Teilnahme am Schengen-RaumLiechtenstein ist seit dem 19. Dezember 2011 vollständig assoziiertes Schengen- und Dublin-Mitglied und feiert in diesem Jahr das 15-Jahr-Jubiläum seiner Teilnahme am Schengen-Raum. Für Liechtenstein als kleiner Binnenstaat ist die Teilnahme sowohl aus souveränitätspolitischer wie auch aus sicherheitspolitischer Sicht von besonderer Bedeutung. Sie bringt Vorteile im freien Personenverkehr, in der polizeilichen Zusammenarbeit durch die Anbindung an europäische Sicherheits- und Informationssysteme sowie im Asylverfahren durch klare Zuständigkeitsregeln.Die Regierung misst der engen Zusammenarbeit im Schengen-Raum grosse Bedeutung bei und betrachtet die Evaluierung als wertvolle Gelegenheit, gemeinsame Standards weiterzuentwickeln und das gegenseitige Vertrauen zu stärkenPressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportStephan Jäger GeneralsekretärT +423 236 76 83Stephan.Jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943509