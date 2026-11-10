Die Bundesnetzagentur plant derzeit, die Allgemeine Netzentgeltreform Strom (AgNes) zu verabschieden. Dies soll durch sogenannte Festlegungsbeschlüsse umgesetzt werden. Danach müssen alle Projektentwickler, die für ihre Speicherprojekte eine Netzentgeltbefreiung nach Paragraf 118 Absatz 6 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) erhalten wollen, eine finale Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) bis zum 31. 12. 2026 getroffen haben. Dieses Erfordernis und sein Inhalt werden in der Branche kontrovers diskutiert. Insbesondere im Rahmen der am 18. 08. 2026 geendeten Konsultation gab es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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