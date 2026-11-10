München (ots) -Im Durchschnitt zahlen Autofahrerinnen und Autofahrer derzeit im Saarland am wenigsten für Super E10. Im aktuellen ADAC Bundesländervergleich kostet dort ein Liter 1,859 Euro. Auf Platz zwei folgt Berlin (1,869 Euro), auf Platz drei Sachsen (1,872 Euro). Beim Diesel schneidet Berlin besonders gut ab und liegt bei 2,100 Euro, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (2,105 Euro) und Sachsen-Anhalt (2,108 Euro).Besonders teuer ist Benzin hingegen in Nordrhein-Westfalen: Hier kostet ein Liter Super E10 1,972 Euro, gefolgt von Niedersachsen (1,967 Euro) und Hessen (1,941 Euro). Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen für Diesel in Baden-Württemberg (2,218 Euro) am meisten, gefolgt von Bayern (2,212 Euro) und dem Saarland (2,209 Euro).Die Spanne zwischen dem günstigsten Liter Super E10 im Saarland und dem teuersten in Nordrhein-Westfalen liegt bei rund 11,3 Cent. Beim Diesel beträgt der Unterschied zwischen Berlin und Baden-Württemberg etwa 11,9 Cent je Liter.Der ADAC empfiehlt, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen anschließend langsam wieder. Unterstützung bei der Suche nach preiswerten Tankstellen bietet die Spritpreis-App "ADAC Drive": Dort lassen sich rund um die Uhr die aktuellen Preise in Deutschland vergleichen.Für die aktuelle Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme vom 10. November 2026 (11 Uhr) dar.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6387949