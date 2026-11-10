NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel nach einem Investorengespräch auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Das Management des Prozessorhersteller rechne 2027 mit einem Wachstumsjahr, schrieb Srini Pajjuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es werde davon ausgegangen, dass die Stärke im Rechenzentren-Bereich die Auswirkungen von Lieferengpässen und die Schwäche im PC-Segment mehr als ausgleiche. Der Experte hält seine neutrale Bewertung der Aktie aufgrund der hohen Bewertung und fehlender Kurstreiber aufrecht./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US4581401001
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 20:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US4581401001
© 2026 dpa-AFX-Analyser