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Sparen Sie bis zu 60 % auf Aurzen-Projektoren bei Amazon, Best Buy und aurzen.com vom 19. bis 30. November.
IRVINE, Kalifornien, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen, ein weltweit führender Innovator im Bereich intelligenter Projektionstechnologie, kündigte heute seine Angebote zum Black Friday und Cyber Monday an, die vom 19. bis 30. November gelten. Der tragbare Dreifach-Projektor ZIP ist bei aurzen.com bis zu 60 % reduziert. Roku TV und Google TV Smart-Projektoren sind bei Amazon bis zu 40 % reduziert und auch bei Best Buy erhältlich. Angebote in anderen Ländern finden Sie in den Aurzen-Filialen in Kanada, Großbritannien und Deutschland.
Vom alltäglichen Streaming bis hin zur Unterhaltung für unterwegs bietet das Angebot von Aurzen mehr Möglichkeiten, die große Leinwand zum kleinen Preis zu genießen. Entscheiden Sie sich für den tragbaren Dreifach-Projektor ZIP - kompakt und überall dort einsetzbar, wo das Leben Sie hinführt. Für müheloses Streaming bieten Modelle mit integriertem Roku TV oder Google TV einen intuitiven Zugriff auf Ihre Lieblingsunterhaltung. Die BOOM-Serie sorgt für ein noch intensiveres Erlebnis, indem sie ansprechende Bilder mit immersivem Sound kombiniert, sodass Sie jede Szene noch intensiver erleben.
Ausgewählte Angebote zum Black Friday und Cyber Monday:
ZIP: Der weltweit erste dreifach faltbare, wirklich tragbare Projektor
EAZZE D1R Air: Der weltweit erste tragbare Roku TV Smart-Projektor
EAZZE E1R: Der beste Roku TV Smart Mini-Projektor unter 100 $
EAZZE D1R: Der Roku TV-Projektor für den Alltag junger Familien
EAZZE D1 Max: Der weltweit erste ultrahelle Projektor mit dem neuesten Google TV
BOOM mini: Wirklich intelligenter Google TV-Projektor mit immersivem Sound
BOOM Air: Cinema Anywhere - Einfach schnappen und losfahren
Informationen zu Aurzen
Aurzen ist ein weltweit tätiger Innovator im Bereich intelligenter Projektionstechnologie. Aurzen kombiniert fortschrittliche optische Technik mit intuitiver Software sowie benutzerorientiertem Design und bietet so Produkte, die Großbilderlebnisse in jeden Raum bringen. Das Unternehmen entwickelte mit dem ZIP den weltweit ersten dreifach zusammenklappbaren, wirklich tragbaren Projektor. Seine Designs wurden mehrfach international ausgezeichnet, unter anderem mit dem iF Design Award, dem Red Dot Award, dem G-Mark Award und dem IDEA Award. Weitere Informationen finden Sie auf www.aurzen.com.
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10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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