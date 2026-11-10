Lange war von bis zu zwei Billionen US-Dollar die Rede. Jetzt nennt der Claude-Entwickler seine Preisspanne. Hinter dem Wachstum stehen gewaltige Verpflichtungen, und Aktionäre bekommen wenig Mitsprache. Anthropic schraubt die Erwartungen herunter. Der Entwickler des Chatbots Claude strebt beim Börsengang an der Nasdaq eine Bewertung von bis zu 1,02 Billionen US-Dollar an. Das geht aus den am Dienstag eingereichten Unterlagen hervor. Zuletzt waren 1,5 Billionen im Gespräch. Zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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