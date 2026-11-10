Frankfurt am Main (ots) -Wer im November 2026 ein neues Girokonto, Direkt-Depot oder Geschäftskonto eröffnen möchte, findet bei den Black Weeks der ING Deutschland zahlreiche Aktionsangebote. Vom 2. bis 30. November 2026 profitieren Neu- und Bestandskundinnen sowie -kunden von Prämien, Wunschgutscheinen, Empfehlungsprämien und Cashback-Aktionen.- Erstes Girokonto: 200 € Gutschrift. Voraussetzung sind zwei Geldeingänge in Folge: ab 28 Jahren je 1.000 €, unter 28 Jahren je 700 €, mind. 1 Log-In in die ING App sowie die Einwilligung zu "Tipps für Sie persönlich- Erstes Direkt-Depot: 150 € Wunschgutschein. Voraussetzung sind 3 Wertpapierkäufe mit insgesamt mind. 3.000 € in 2 Monaten (Sparpläne zählen nicht) sowie die Zustimmung zum "Persönlichen Erlebnis"- Erstes Extra-Konto: 3,75 % Zinsen p.a. für 4 Monate. Voraussetzung ist, dass es sich um das erste Extra-Konto handelt und der Kunde in den letzten 12 Monaten kein Extra-Konto bei der ING geführt hat- Festgeld: Bis zu 3,15 % Zinsen p.a. Abschluss über die ING, nur für ING-Kunde- Sparbrief: Bis zu 3,30 % Zinsen p.a. Abschluss über die ING, nur für ING-Kunde- Erstes Geschäftskonto: 200 € Gutschrift. Voraussetzung sind zwei aufeinanderfolgende monatliche Geldeingänge (auch in Teilbeträgen) in den ersten vier Monaten von mindestens 1.000- Erstes Business Extra-Konto: 4 % Zinsen p.a. für 4 Monate auf bis zu 1.000.000 €. Voraussetzung ist, dass es sich um das erste Business Extra-Konto handel- Hausratversicherung (AXA): 15 € Cashback. Abschluss über die ING, nur für ING-Kunden- Kunden werben Kunden - Direkt-Depot: 75 € Gutschrift oder 50 € Spende an UNICEF im Namen des Werbenden. Die geworbene Person nutzt das Produkt nach 6 Wochen - für eine Order, einen laufenden Wertpapier-Sparplan oder den Übertrag von 1.000 Euro Depotvolume- Kunden werben Kunden - Extra-Konto: 75 € Gutschrift oder 50 € Spende an UNICEF im Namen des Werbenden. Die geworbene Person nutzt das Produkt nach 6 Woche- Kunden werben Kunden - Girokonto: 75 € Gutschrift oder 50 € Spende an UNICEF im Namen des Werbenden. Die geworbene Person zahlt nach 6 Wochen mind. 250 € ei- Kunden werben Kunden - Geschäftskonto: 125 Euro Gutschrift. Innerhalb 3 Monate nach Eröffnung des Geschäftskontos hat der / die Geworbene mindestens eine ausgehende Transaktion oder Kartenzahlung durchgeführ- Kunden werben Kunden - Business Extra-Konto: 100 Euro Gutschrift. Nach Eröffnung des Business Extra-Kontos hat der / die Geworbene mindestens 5.000 EUR innerhalb des ersten Monats nach Kontoeröffnung auf ihr Business Extra-Konto eingezahlt. Der / die Geworbene hat auf dem Business Extra-Konto seit der Kontoeröffnung mindestens 5 Monate lang ein Mindestguthaben von 5.000 EUR vorgehalten.Häufige Fragen zu den Black Weeks der ING Deutschland:Wie erhalte ich die 200-Euro-Gutschrift für ein Girokonto bei der ING?Die ING Deutschland zahlt 200 € für das erste Girokonto, das bis zum 30.11.2026 eröffnet wird. Voraussetzung für die Gutschrift: Zwei Geldeingängen in Folge: ab 28 Jahren je 1.000 €, unter 28 Jahren je 700 €, mind. 1 Log-In in die ING App sowie die Einwilligung zu "Tipps für Sie persönlich" innerhalb von vier Wochen. Eigene Überträge, Bareinzahlungen und Wertpapierumsätze zählen nicht als Geldeingang. Ausgeschlossen sind Personen mit einem Girokonto oder Girokonto Future in den letzten 12 Monaten sowie das Girokonto Junior.Welche Geschäftskonto-Prämie bietet die ING während der Black Weeks 2026?Es gibt bei der ING Deutschland 200 € Prämie, aber nicht allein für die Eröffnung. Erforderlich sind zwei aufeinanderfolgende Geldeingänge von mind. 1.000 € (auch in Teilbeträgen) in den ersten vier Monaten und mind. eine ausgehende SEPA-Überweisung von mind. 1 € an einen Dritten innerhalb der ersten 30 Tage nach Eröffnung. Die Aktion gilt für Einzelunternehmer:innen, juristische Personen und Personengesellschaften.Wann finden die Black Weeks 2026 statt?Die Aktion der ING Deutschland läuft vom 2. bis 30. November 2026.Wer kann teilnehmen?Je nach Angebot Neu- oder Bestandskundinnen und -kunden. Die Eröffnungsprämien gelten für Personen, die in den letzten 12 Monaten kein entsprechendes ING-Produkt hatten. Bestandskunden profitieren zusätzlich mit der Weiterempfehlung eines Girokontos, Extra-Kontos oder Direkt-Depots und die Hausratversicherung.Gibt es Angebote für Privat- und Geschäftskunden?Ja. Die Aktionen umfassen Girokonto, Direkt-Depot, Extra-Konto, Hausratversicherung, Geschäftskonto und Business Extra-Konto.Zählen Sparpläne für die Depot-Prämie?Nein. Bei der Depotprämie von 150 € bei der ING Deutschland zählen Sparplanausführungen nicht. Erforderlich sind mindestens drei Wertpapierkäufe mit insgesamt mind. 3.000 € Volumen in den ersten zwei Monaten nach Eröffnung.Wann wird die Prämie ausgezahlt?Das hängt vom Angebot ab. Beim Girokonto erfolgt die Gutschrift etwa sieben Werktage nach dem alle Teilnahmebedingungen erfüllt sind. Bei der Kunden-werben-Kunden-Prämie (Girokonto-Bonus) dauert die Cashback-Aktion etwa zehn Werktage nach Erfüllung der Bedingungen. Bei der Hausratversicherung kann es bis zu drei Monate dauern, beim Geschäftskonto bis zum Ende des fünften Monats nach der Eröffnung.Wer ist von den Aktionen ausgeschlossen?Wer in den letzten 12 Monaten ein entsprechendes Produkt bei der ING hatte, kann an den Eröffnungsprämien nicht teilnehmen. Das Girokonto Junior und das Direkt-Depot Junior sind von der Aktion ausgeschlossen Bei Kunden werben Kunden gibt es keine Prämie bei Eigenwerbung, bei Werbung eines Kontomitinhabers oder für ING-Mitarbeitende.Wohin wird die Prämie ausgezahlt?Die 200 € für das Girokonto wird auf das verzinsteTagesgeldkonto, das bereits bei der ING existiert oder - wenn nicht - kostenlos dazu eröffnet wird. Beim Geschäftskonto erfolgt die Auszahlung auf das Geschäftskonto. Den Hausrat-Cashback gibt es auf das ING-Konto, bei einem anderen Verrechnungskonto stattdessen einen Amazon.de-Gutschein über 15 €.Kann ich Aktionen kombinieren?Das regeln die jeweiligen Teilnahmebedingungen. Beim Geschäftskonto sind Kunden ausgeschlossen, die bereits an einer anderen Incentive-Aktion der ING teilnehmen. Die Hausratversicherung ist nicht mit anderen Rabatt- oder Gutscheinaktionen kombinierbar.Muss ich die Prämie versteuern?Laut ING-Teilnahmebedingungen sind Prämien steuerfrei, wenn die sonstigen Einkünfte nach § 22 Nr. 3 EStG inklusive Prämie unter 256 € im Kalenderjahr liegen. Die persönlichen Auswirkungen bitte mit einer Steuerberatung klären.Wo finde ich die Teilnahmebedingungen?Alle Voraussetzungen, Prämien und Bedingungen stehen auf der Aktionsseite der ING Deutschland (https://www.ing.de/lp/blackweeks/).FazitDie Black Weeks 2026 der ING Deutschland bündeln verschiedene Vorteilsangebote für Privatpersonen, Anlegerinnen und Anleger sowie Unternehmen. Von der 200-Euro-Prämie für Giro- und Geschäftskonto über die Depotprämie bis hin zu Cashback und Empfehlungsaktionen bietet die Aktionsphase bis zum 30. November 2026 viele Möglichkeiten, Bankprodukte mit zusätzlichen Vorteilen zu nutzen.Pressekontakt:ING DeutschlandSebastian GöbTel.: +49 (0) 152 38927131E-Mail: sebastian.goeb@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6387965