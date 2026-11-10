Der Agradiance Atlas zeigt nicht nur Agri-Photovoltaik-Projekte, die sich bereits im Betrieb befinden. Er listet Projekte aus aller Welt auf, sobald sie in öffentlichen Planungsunterlagen auftauchen. Das Agri-PV-Beratungsunternehmen "Agradiance - Global Agrivoltaics Consulting" hat einen Atlas der Agri-Photovoltaik-Projekte weltweit zusammengestellt. Rund 2.700 Agri-PV-Projekte in 105 Ländern sind im Agradiance Atlas aufgeführt. "Wir erfassen Projekte, sobald sie in öffentlichen Planungsunterlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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