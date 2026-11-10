Berlin (ots) -Bundesgesundheitsminister eröffnet Jahrestagung von Pharma Deutschland mit klarer industriepolitischer Grundsatzrede - "Pharmaindustrie gehört zum Innovationskraftzentrum Deutschlands"Bundesgesundheitsminister Dr. Carsten Linnemann hat sich bei der Eröffnung der Jahrestagung von Pharma Deutschland klar zur Stärkung des Pharmastandorts Deutschland bekannt. Zugleich stellte er klar, dass Standortpolitik aus seiner Sicht eine gesamtstaatliche Aufgabe ist: "Standortpolitik müssen wir natürlich über den allgemeinen Haushalt finanzieren, das kann nicht Aufgabe des Beitragszahlers sein."Linnemann forderte zudem eine stärkere Konzentration Deutschlands auf Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. "Die pharmazeutische Industrie darf kein reiner Kostenfaktor sein, sie gehört zum Innovationskraftzentrum Deutschlands." Deutschland müsse offensiver werden, um im internationalen Wettbewerb zu bestehen: "Wir müssen offensiver werden, sonst werden wir es nicht packen - gegen Amerika, gegen China.""Wir brauchen medizinischen Fortschritt und ein Gesundheitssystem, das sich diesen Fortschritt leisten kann", betonte der Minister. Dafür müsse sich Deutschland stärker auf seine Innovationskraft konzentrieren und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die Arzneimittelversorgung weiterentwickeln.Reformen für eine moderne ArzneimittelversorgungLinnemann sprach sich für konkrete Anpassungen an die veränderten Bedingungen in der Arzneimittelversorgung aus. Dazu gehören unter anderem eine stärkere Nutzung der elektronischen Packungsbeilage sowie eine Weiterentwicklung der Nutzenbewertung bei Arzneimitteln für kleine Patientengruppen. Auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen müssten stärker an die heutige medizinische Realität angepasst werden.Prävention und Eigenverantwortung stärkenEine größere Bedeutung misst Linnemann zudem Prävention und Eigenverantwortung bei. "Wenn Eigenverantwortung und Prävention nicht zunehmen, werden wir das System nicht aufrechterhalten können", sagte der Minister.Pharma Deutschland: "Wir wollen Verantwortung übernehmen"Jörg Wieczorek, Vorstandsvorsitzender von Pharma Deutschland, begrüßt die klare industriepolitische Ausrichtung: "Dr. Linnemann setzt einen wichtigen Impuls. Für die pharmazeutische Industrie und damit für die Arzneimittelversorgung in Deutschland ist er ein wichtiger Hoffnungsträger." Zugleich unterstreicht Wieczorek das Angebot der Branche: "Wir wollen die Standortpartnerschaft aktiv mitgestalten - in Deutschland forschen, investieren und gestalten und Verantwortung für Innovation, Versorgungssicherheit und einen starken Pharmastandort übernehmen. Jetzt müssen wir gemeinsam ins Handeln kommen."Zur Veranstaltung:Die Pharma Deutschland Jahrestagung findet am 10. und 11. November 2026 im Humboldt Carré in Berlin statt. Im Mittelpunkt stehen die politischen Weichenstellungen für mehr Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Stärke. Neben Bundesgesundheitsminister Dr. Carsten Linnemann steht am Abend des ersten Veranstaltungstages eine weitere politische Keynote auf dem Programm: Bundeskanzleramtschefin Nina Warken wird zur Zukunft des Pharmastandorts Deutschland sprechen. Die Veranstaltung bringt führende Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Industrie zusammen._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6387967