Der Teuerungsdruck bleibt hoch, die Fed muss handeln. von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Im Oktober steigt die Inflationsrate gegenüber dem September um 0.4 %. Die Publikation einer Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat entfällt, weil im Oktober 2025 aufgrund der haushaltsbedingten Behördenschliessung die Erhebung entfiel. Die Teuerung hat sich im Oktober beschleunigt. Dabei spielen nicht nur die Energiepreise eine Rolle. Neben Energie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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