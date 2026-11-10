Der Black Friday 2026 steht schon bald vor der Tür. Onlineshops wie Amazon, Otto und Mediamarkt bereiten sich mit ersten Angeboten auf die Rabattschlacht vor. Aber wann beginnen die echten Angebote? Wir zeigen es dir. Viele Menschen warten mit größeren Anschaffungen gespannt auf den Black Friday. Denn Jahr für Jahr locken zahlreiche Onlineshops mit scheinbar unschlagbaren Angeboten und nie dagewesenen Rabatten. Auch wenn diese Versprechen nicht immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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