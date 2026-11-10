New York/London - Die Ölpreise haben am Dienstag erneut deutlich nachgegeben. Die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg lastet auf den Preisen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel auf 89,90 US-Dollar. Dies ist der niedrigste Stand seit Ende August. Der Preis der Referenzsorte sank damit um 2,90 Prozent zum Vortag. Seit Anfang November gibt der Brent-Preis deutlich nach. Ende. Oktober hatte er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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