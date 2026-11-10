Die Renk-Aktie findet derzeit noch keinen nachhaltigen Boden. Seit ihrem Hoch zu Jahresbeginn bei etwa 65 € befindet sie sich in einem nachhaltigen Abwärtstrend. Am Dienstag notiert sie aktuell bei 36,30 €. Die bisherigen Erholungsversuche waren stets nur von kurzer Dauer. Damit stellt sich die Frage: Wie geht es mit der Aktie weiter? Solide Geschäftszahlen erzielt Der positive Trend aus den beiden Vorquartalen setzte sich auch im dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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