Zahlreiche Gamer:innen starten derzeit den Preload zu GTA 6. Schon jetzt macht sich das laut Internetanbieter im Datenverkehr bemerkbar. Wie stark die Downloadraten im Vergleich zu normalen Tagen ansteigen. Am 19. November 2026 fällt der Startschuss für ein Spiel, auf das viele Zocker:innen schon seit Jahren warten. GTA 6 öffnet die Tore des neonbeleuchteten und chaotischen Vice City. Neu für die Reihe ist, dass das Spiel ausschließlich als Download ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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