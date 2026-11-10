Die Siemens-Energy-Aktie gerät am Dienstag, dem 10. November 2026, unmittelbar vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen erneut massiv unter Verkaufsdruck. Vom Tageshoch verliert das Papier zeitweise mehr als fünf Prozent und gibt damit seine anfänglichen Kursgewinne vollständig ab. Trotz eines Rekordauftragsbestands und hoher Gewinnerwartungen wächst die Unsicherheit über den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027.Siemens-Energy-Aktie erlebt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de