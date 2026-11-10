Straubing (ots) -
Ein ungarischer Regierungschef kommt nach Berlin und fordert ein stärkeres Europa: Was selbstverständlich sein sollte, ist nach der Ära Viktor Orbán eine wichtige Nachricht. Péter Magyar will Ungarns Rolle als notorischer Störenfried überwinden. Für Deutschland eröffnet das die Chance, einen Partner zurückzugewinnen, dessen Regierung nationale Interessen nicht länger durch die Schwächung Europas durchzusetzen versucht.
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6387998
Ein ungarischer Regierungschef kommt nach Berlin und fordert ein stärkeres Europa: Was selbstverständlich sein sollte, ist nach der Ära Viktor Orbán eine wichtige Nachricht. Péter Magyar will Ungarns Rolle als notorischer Störenfried überwinden. Für Deutschland eröffnet das die Chance, einen Partner zurückzugewinnen, dessen Regierung nationale Interessen nicht länger durch die Schwächung Europas durchzusetzen versucht.
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