Partnerschaft bietet globalen Unternehmen eine einzige Plattform für fundierte Lösungen zur Identitätsprüfung, Risikominderung und Betrugsprävention.

FrankieOne, die einheitliche Plattform für Identitätsprüfung, Betrugsprävention und Compliance, und Trulioo, die vernetzte Risk-Intelligence-Plattform, haben heute eine strategische Technologiepartnerschaft bekannt gegeben, die den Zugang zu globalen Lösungen für Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB) und Betrugsprävention erweitert.

Wenn Unternehmen ihr internationales Geschäft ausbauen, erwarten ihre Kunden ein schnelles und unkompliziertes Onboarding. Im Hintergrund Vertrauen aufzubauen, wird dabei zunehmend komplexer: Daten sind fragmentiert, Eigentümerstrukturen erstrecken sich über mehrere Rechtsordnungen und KI-gestützter Betrug verursacht zusätzliche Schwierigkeiten. Globale Organisationen benötigen sowohl die Reichweite, um neue Märkte zu erschließen, als auch fundierte Informationen, um sichere Entscheidungen zu treffen.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die globalen Verifizierungsressourcen von Trulioo in das vernetzte Ökosystem zur Bekämpfung von Finanzkriminalität von FrankieOne integriert. Kunden können Unternehmen verifizieren, wirtschaftlich Berechtigte identifizieren, Änderungen im Laufe der Zeit überwachen und Einzelpersonen über ihre bestehende Integration verifizieren und dabei die passenden Funktionen für den jeweiligen Markt, Kunden und das entsprechende Risikoprofil auswählen.

Bei der Unternehmensverifizierung umfasst dies den Zugang zu den Daten von Trulioo für mehr als 700 Millionen Unternehmen sowie die Möglichkeit, Unternehmen und deren wirtschaftlich Berechtigte in über 100 Märkten zu verifizieren. Das Netzwerk von Trulioo aus staatlichen Registern, Wirtschaftsauskunfteien, öffentlichen Datenbanken und proprietären Quellen erweitert und vertieft die über FrankieOne verfügbaren Informationen.

"Globale Unternehmen möchten ihre Kunden schnell verifizieren, genau wissen, mit wem sie es zu tun haben, und sich flexibel an sich ändernde Risiken anpassen können", so Simon Costello, Mitgründer und CEO von FrankieOne. "Unser Ziel ist es, das Ökosystem zur Bekämpfung von Finanzkriminalität so miteinander zu vernetzen, dass Kunden sich einmalig integrieren und überall dort, wo sie tätig sind, auf die besten Lösungen am Markt zugreifen können. Die Einbindung von Trulioo in dieses Ökosystem verschafft ihnen eine größere Reichweite, tiefere Einblicke und mehr Auswahl zusammen mit der Flexibilität, ihren Ansatz weiterzuentwickeln, ohne ihre Technologie neu aufbauen zu müssen."

Kunden können die Funktionen von Trulioo über die konfigurierbaren Workflows und das einheitliche Portal von FrankieOne steuern. Sie können regelmäßige Prüfungen festlegen, Fallback-Optionen einrichten und je nach Risiko zusätzliche Verifizierungen durchführen. So beschleunigen sie das Onboarding und behalten gleichzeitig die Kontrolle über ihre Entscheidungen.

"Ein Unternehmen ist eine juristische Person, sein Handeln wird jedoch von den Menschen bestimmt, die es besitzen und führen", so Vicky Bindra, CEO von Trulioo. "Das Risiko endet nicht mit dem Onboarding. Durch die Integration von Trulioos Funktionen für Verifizierung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und Überwachung in FrankieOne erhalten Kunden einen ganzheitlichen Überblick darüber, mit wem sie Geschäfte machen, und erkennen sofort, wenn sich daran etwas ändert."

Vorteile für Kunden

Globale Reichweite, lokal fundiert: Mehr Verifizierungsmöglichkeiten dank umfassender Register-, Eigentümer- und Identitätsdaten aus zahlreichen Märkten.

Mehr Verifizierungsmöglichkeiten dank umfassender Register-, Eigentümer- und Identitätsdaten aus zahlreichen Märkten. Vernetzte Due Diligence: Verifizieren Sie Unternehmen und die dahinterstehenden Personen in Kombination mit Betrugs- und Geldwäscheprüfungen.

Verifizieren Sie Unternehmen und die dahinterstehenden Personen in Kombination mit Betrugs- und Geldwäscheprüfungen. Auswahl und Kontrolle: Integrieren Sie verschiedene Anbieter und konfigurieren Sie Workflows je nach Risikoprofil, Rechtsraum und Kundentyp.

Integrieren Sie verschiedene Anbieter und konfigurieren Sie Workflows je nach Risikoprofil, Rechtsraum und Kundentyp. Schnellerer Zugang zu neuen Ressourcen: Aktivieren Sie Dienstleistungen über eine bestehende FrankieOne-Integration und reduzieren Sie dadurch den Integrationsaufwand und manuelle Recherchen.

Aktivieren Sie Dienstleistungen über eine bestehende FrankieOne-Integration und reduzieren Sie dadurch den Integrationsaufwand und manuelle Recherchen. Transparenz bei wirtschaftlich Berechtigten und Eigentumsverhältnissen: Ermitteln Sie, wem ein Unternehmen gehört und wer es führt, auch wenn amtliche Register nicht ausreichen.

Ermitteln Sie, wem ein Unternehmen gehört und wer es führt, auch wenn amtliche Register nicht ausreichen. Laufende Überwachung: Halten Sie Unternehmensdaten auch nach dem Onboarding auf dem aktuellen Stand dank Benachrichtigungen bei Änderungen der Eigentumsverhältnisse oder des Status.

Die Partnerschaft bringt FrankieOne seinem Ziel näher, Unternehmen über eine einzige Schnittstelle Zugang zu einem sich ständig weiterentwickelnden globalen Ökosystem zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu bieten. So können sie spezialisierte Lösungen dem Wachstum ihres Geschäfts entsprechend nutzen.

Kunden von FrankieOne sollten sich für die ersten Schritte an ihr Kundenteam wenden. Weitere Informationen finden Sie unter FrankieOne und Trulioo.

Über Trulioo

Trulioo ist die vernetzte Risk-Intelligence-Plattform für Betrug und Finanzkriminalität, der Unternehmen weltweit bei der Verifizierung von Identitäten, Prävention von Betrug und Finanzkriminalität und Verwaltung von Unternehmensrisiken vertrauen. Trulioo bietet die Verifizierung von Unternehmen und Personen auf der ganzen Welt in 195 Ländern an. Es kann mehr als 14.000 Ausweisdokumente und 700 Millionen Geschäftseinheiten verifizieren und mit über 6.000 Watchlists abgleichen. Trulioo versetzt globale Unternehmen durch Hunderte von prädiktiven Risikosignalen, Konsortiumdaten und branchenspezifischen Machine-Learning-Modellen in die Lage, Betrug zu bekämpfen und Geschäftsrisiken zu senken. Trulioo kombiniert proprietäre Technologie mit regionaler Expertise und bietet auf einer einzigen Plattform Verifizierungen und Risikoentscheidungen für jeden beliebigen Markt der Welt.

Über FrankieOne

FrankieOne ist eine einheitliche Plattform für Identitätsprüfung, Betrugsprävention und Compliance, die Banken, Fintechs und Unternehmen über eine einzige Integration mit mehr als 350 Anbietern und Datenquellen verbindet. Dank anbieterunabhängiger Orchestrierung, konfigurierbarer Entscheidungsfindung und einer einheitlichen operativen Gesamtsicht können Kunden erstklassige Funktionen kombinieren, risikobasierte Workflows entwickeln und sich an unterschiedliche Märkte anpassen, ohne ihren Technologie-Stack neu aufbauen zu müssen.

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