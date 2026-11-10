Die überzeichnete Seed-Finanzierungsrunde unter der Führung von Fortino Ventures folgt auf die zunehmende Akzeptanz der Kernbank- und Portfoliomanagement-Plattform der nächsten Generation von Light Frame bei institutionellen Anlegern in der gesamten EMEA-Region.

Light Frame, das Fintech-Unternehmen, das moderne Kernbank- und Portfoliomanagement-Software für die Vermögensverwaltungsbranche anbietet, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,1 Millionen US-Dollar bekannt.

Die Runde wurde von Fortino Ventures angeführt, unter Beteiligung von Sidekick Partners, Tenity, Chamaeleon und Altair Capital sowie bestehender Investoren wie Rogue Venture Partners, New Stack Ventures und Studio Alpha.

Die Finanzierung erfolgt vor dem Hintergrund einer zunehmenden institutionellen Akzeptanz der Technologie von Light Frame in der gesamten EMEA-Region, wo das Unternehmen den Live-Betrieb bei Kunden unterstützt und seine Präsenz auf den Märkten für Private Banking und Vermögensverwaltung ausbaut.

Die Vermögensverwaltungsbranche revolutionieren

In der gesamten Vermögensverwaltungsbranche verlassen sich Institutionen nach wie vor auf Technologien, die auf vor Jahrzehnten entwickelten Architekturen basieren. Das Ergebnis ist eine Branche, die durch eine Infrastruktur eingeschränkt wird, deren Implementierung zu langsam, deren Betrieb zu kostspielig und deren Leistungsfähigkeit nicht ausreichend ist, um den sich wandelnden Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Light Frame hat eine neue Generation von Kernbank- und Portfoliomanagement-Technologie entwickelt, die speziell für die Vermögensverwaltungsbranche konzipiert ist. Die in der Schweiz entwickelte Plattform kombiniert umfassende Bank- und Anlagefunktionen mit einer cloud-nativen, API-first-Architektur, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Durch integrierte KI-Funktionen und ihre sichere Interoperabilitätsschicht ermöglicht die Plattform Institutionen, komplexe Abläufe zu automatisieren, die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern und anspruchsvollere Kundendienstleistungen anzubieten. Dank ihres vollständig modularen Aufbaus können Institutionen einzelne Komponenten ihrer bestehenden Infrastruktur modernisieren oder eine Komplettlösung einführen, wodurch sich die Implementierungszeiten, die betriebliche Komplexität und die Gesamtbetriebskosten erheblich reduzieren lassen.

"Light Frame liefert die grundlegende Technologie mit der Raffinesse, die Institutionen benötigen", sagte Schuyler Weiss, Mitbegründer und CEO von Light Frame. "KI definiert neu, was Technologie leisten kann, doch die Ausschöpfung ihres Potenzials in der Vermögensverwaltungsbranche hängt von der zugrunde liegenden Infrastruktur ab. Die Architektur muss auf diese Zukunft ausgerichtet sein, ohne die Sicherheit, Ausfallsicherheit und das Vertrauen zu beeinträchtigen, die für das Bankwesen von grundlegender Bedeutung sind. Mit Fortino und unserer breiteren Investorengruppe haben wir Partner gefunden, die unseren Ehrgeiz teilen, dieses Fundament für die nächste Generation der Vermögensverwaltung zu schaffen."

Light Frame wurde 2024 von Schuyler Weiss, Gründer und ehemaliger CEO von Alpian, der ersten cloud-nativen Privatbank der Schweiz, Mathieu Clément, dem ehemaligen COO und CIO von Alpian, sowie den Technologen Philippe Kernevez und Gregory Bataille gegründet. Das Gründungsteam verfügt über direkte Erfahrung beim Aufbau und Betrieb einer regulierten Schweizer Bank, einschließlich der Herausforderungen, die mit der Implementierung und Wartung traditioneller Bankinfrastrukturen verbunden sind.

"Wir freuen uns, ein Team zu unterstützen, das in diesem Bereich außerordentlich glaubwürdig ist", sagte Hugh Phelan, Investment Manager bei Fortino Ventures. "Schuyler und das Team haben eine regulierte Schweizer Bank auf genau der Art von Infrastruktur betrieben, die sie nun ersetzen. Nur wenige Gründer im Bereich Wealth-Technologie haben das Problem so hautnah erlebt, und noch weniger verfügen über das technische Fachwissen, um es zu lösen. Für eine Bank ist die Verlagerung sensibler Daten und des laufenden Betriebs auf eine neue Plattform ein Vertrauensbeweis, und dieses Team hat sich das Recht verdient, darum gebeten zu werden."

Die Finanzierung wird weitere Investitionen in die Plattform, den Ausbau der Implementierungs- und Kundenbedienungskapazitäten sowie das Wachstum der kommerziellen Aktivitäten von Light Frame unterstützen, die sich zunächst auf die EMEA-Region konzentrieren.

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