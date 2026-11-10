Die CoreWeave-Aktie meldet sich nach dem jüngsten Ausverkauf mit einer kräftigen Gegenbewegung zurück. Vom Verlaufstief bei 40,58 US$ konnten die Papiere des KI-Infrastrukturspezialisten zwischenzeitlich rund +25% zulegen, nachdem sie zuvor vom Rekordhoch bei 187 US$ fast -78% eingebüßt hatten. Bereits in meiner Vorwochenanalyse stellte ich unter der Headline "Ist das nur ein Strohfeuer?" die Nachhaltigkeit der damaligen Erholung infrage. Tatsächlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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