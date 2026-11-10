Die Ölpreise sind am Dienstag erneut deutlich gefallen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar sank auf 89,90 US-Dollar, ein Rückgang um 2,90 Prozent zum Vortag. Das ist der tiefste Stand seit Ende August, nachdem der Preis Ende Oktober noch über 105 US-Dollar gelegen hatte. Setzt sich der Abwärtstrend am Ölmarkt fort? Diplomatie drückt Preise Auslöser der jüngsten Bewegung ist die Aussicht auf ein Ende des Krieges zwischen den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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