FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Power-Chips für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz zündeten die nächste Wachstumsstufe für den Halbleiterhersteller, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die branchenzyklische Erholung gewinne an Fahrt./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0006231004
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