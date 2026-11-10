Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich zugelegt und den Handel nahe seinem Allzeithoch beendet. Der Leitindex SMI liess sich dabei auch von überraschend hohen US-Inflationszahlen und einer schwachen Wall Street nicht aus der Ruhe bringen. Rückenwind lieferten die weiter gesunkenen Ölpreise und Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg. Die US-Konsumentenpreise stiegen im Oktober mit 0,4 Prozent zum Vormonat stärker als erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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