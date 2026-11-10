Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Der Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Erholung des Halbleitersektors gaben den Märkten Rückenwind. «Die geopolitische Entwicklung liefert derzeit wichtige Argumente für steigende Aktienkurse», merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zur Entspannung am Ölmarkt an. «Die USA scheinen vorerst keine weiteren militärischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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