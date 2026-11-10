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Die Telecom Review Group beschleunigt den Weg zu 10Giga GCC mit U6GHz



10.11.2026 / 18:40 CET/CEST

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DUBAI, VAE, 10. November 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem 20. Telecom Review Leaders' Summit, der vom 20. bis 21. Oktober 2026 im Ritz-Carlton, Dubai Jumeirah Beach Residence, stattfand, erörterten Branchenführer, wie das Frequenzspektrum im oberen 6-GHz-Bereich (U6GHz) und 5G-Advanced den Weg der GCC-Staaten hin zu einer 10-Gbit/s-Konnektivität beschleunigen könnten. Unter der Moderation von Issam Eid, Group CMO und Partner bei der Telecom Review Group, versammelte die Podiumsdiskussion Dr. Bilel Jamoussi, stellvertretender Direktor des ITU-Büros für Telekommunikationsstandardisierung und Leiter der Abteilung für Studiengruppen und Politik (SPD); Jawad Abbassi, Leiter der Region MENA bei der GSMA; Ing. Saif Bin Ghalita, Exekutivdirektor für Technologieentwicklung bei der TDRA; Dr. Mahmoud Sherif, Leiter für Innovation und technische Geschäftsentwicklung bei du; Dr. Ayman Elnashar, Vizepräsident für Technologiestrategie, Architektur und Innovation bei etisalat; Steven Liu, Vizepräsident für ICT-Marketing und Lösungsvertrieb bei Huawei Middle East and Central Asia; sowie Omar Samman, Leiter Netzwerke - Golfregion bei Ericsson. Frequenzpolitik bildet die Grundlage Die Fortschritte der VAE beim kommerziellen Ausbau im U6-GHz-Bereich spiegeln die Bedeutung einer vorausschauenden Frequenzpolitik und regulatorischen Koordination wider. Ingenieur Bin Ghalita skizzierte die Frequenz-Roadmap des Landes, einschließlich der Zuweisung von 500 MHz im 6-GHz-Band für Indoor-WLAN im Jahr 2020 und der anschließenden Zuweisung von 700 MHz im Bereich von 6,425-7,125 GHz für die Internationale Mobilfunkkommunikation (IMT) im Nationalen Frequenzplan 2024. Diese Maßnahmen ebneten den Weg für die kommerzielle Einführung von U6-GHz-Netzen durch etisalat und du. "Im Zusammenhang mit der kommerziellen Einführung von U6-GHz möchte ich insbesondere Huawei würdigen, mit dem die VAE seit mehr als 25 Jahren zusammenarbeiten. Huawei hat seine Zusagen stets eingehalten", erklärte Ing. Bin Ghalita. "Diese Art der Zusammenarbeit ist es, die unsere Ziele in konkrete Fortschritte umsetzt." Die Regulierungsbehörden müssen sich zudem mit der Gerätekompatibilität und der Koordinierung von Interferenzen befassen. "Die Aufgabe der Regulierungsbehörde endet nicht mit der Frequenzzuteilung; sie dauert so lange an, bis sich die Investitionen und die Partnerschaften in ein besseres Erlebnis für die Gesellschaft niederschlagen", bemerkte Ing. Bin Ghalita. Die GSMA hat auf die wachsende internationale Dynamik im Bereich U6GHz hingewiesen: Länder, die mehr als 80 % der Weltbevölkerung repräsentieren, unterstützen mittlerweile die mobile Nutzung dieses Frequenzbands, und mehr als 60 Akteure des Mobilfunk-Ökosystems befürworten einen großflächigen Ausbau. Um die Entwicklung der Branche in Richtung 6G voranzutreiben, betonte Abbassi, wie wichtig es sei, die Frequenznutzung voranzutreiben und gleichzeitig den umfassenderen wirtschaftlichen Wert eines lizenzierten U6GHz-Ausbaus anzuerkennen und aufzuzeigen. "Der lizenzierte Ansatz bringt ein Siebenfaches an wirtschaftlichem Nutzen im Vergleich zur Beibehaltung im unlizenzierten Frequenzband", stellte Abbassi fest. Dr. Jamoussi warnte davor, dass unterschiedliche nationale Ansätze zu einer Fragmentierung der Geräte- und Netzwerk-Ökosysteme führen und damit die Kosten in die Höhe treiben könnten. "Eine internationale Harmonisierung wird unerlässlich sein, um fortschrittliche Konnektivität erschwinglicher und interoperabler zu machen", sagte er. Das 10-Gbit/s-Potenzial in reale Leistung umsetzen Die extrem große Bandbreite des U6-GHz-Frequenzbereichs ermöglicht erhebliche Fortschritte bei den Spitzendatenraten. So meldete du eine Spitzendatenrate von 10 Gbit/s in einer 5G-Advanced-Demonstration, bei der U6-GHz- und Sub-3-GHz-Frequenzen kombiniert wurden. Dr. Sherif bezeichnete diese Errungenschaft als Meilenstein für das gesamte Telekommunikations-Ökosystem der VAE. "Diese Errungenschaft ist besonders bemerkenswert angesichts der Rolle von 5G-Advanced als Brücke zwischen 5G und 6G. Es gibt so viele wichtige Erkenntnisse, die wir bei der Verfolgung der 6G-Kommerzialisierung auswerten können", betonte Dr. Sherif. Steven Liu identifizierte Fixed Wireless Access (FWA), mobiles Breitband und KI-gesteuerte Dienste als potenzielle Anwendungsbereiche und hob hervor, wie die extrem große Bandbreite des U6-GHz-Bands schnelleres Breitband für Privathaushalte und anspruchsvolle mobile Anwendungen unterstützt, auch wenn die tatsächliche Leistung von der Netzwerkkonfiguration und den Einsatzbedingungen abhängt. Steven Liu betonte, dass die Branche "durch U6GHz ein neues Niveau an innovativen Diensten und ein überragendes Endnutzererlebnis auf den Markt bringen kann". Dr. Elnashar hob neue Angebote für Unternehmen und KI-gesteuerte Verbraucheranwendungen hervor. "Es ist eine Reise, die wir vor zwei oder drei Jahren mit dem ersten U6GHz-Prototyp in den Vereinigten Arabischen Emiraten begonnen haben", bemerkte er. "Nach dem Testlauf, bei dem wir 10 Gbit/s im Downlink und Uplink demonstriert haben, glaube ich, dass wir zum ersten Mal die Lücke zwischen Funk und Glasfaser schließen." Omar Samman hob den steigenden Bedarf an Uplink-Kapazität und niedriger Latenz durch KI-Anwendungen hervor. "Das Wachstum im Uplink ist keine Prognose mehr, es findet bereits statt", sagte er und verwies dabei auf die Rolle von KI-gestützter Software für Funkzugangsnetze sowie einer aktualisierten Planung der Versorgungsgebiete. Den Weg für die 6G-Entwicklung ebnen Im Anschluss an die Podiumsdiskussion schlossen sich Allen Tang, Präsident des Bereichs "Wireless Network & Cloud Core Network Marketing & Solution Sales" bei Huawei, und Toni Eid, Gründer der Telecom Review Group und CEO von Trace Media International, den Podiumsteilnehmern an, um im Rahmen einer exklusiven Zeremonie die weltweit erste kommerzielle Einführung im U6-GHz-Bereich offiziell zu feiern und dabei die Fortschritte der VAE bei der Umsetzung der Technologie von der Frequenzplanung bis zum kommerziellen Einsatz hervorzuheben. Dieser Meilenstein unterstrich das Bestreben der Region, den Weg zu einer 10-Gbit/s-Gesellschaft zu beschleunigen. Die Verwirklichung dieser Vision erfordert jedoch eine konvergente Infrastruktur, harmonisierte Standards, die Bereitschaft der Geräte und nachhaltige Investitionen. Diese Faktoren werden darüber entscheiden, wie effektiv der Golf-Kooperationsrat (GCC) das Potenzial des U6-GHz-Bands in reale Konnektivität umsetzt und den Übergang zu 6G unterstützt. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-telecom-review-group-beschleunigt-den-weg-zu-10giga-gcc-mit-u6ghz-302935287.html



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