+410-Vortrieb erreicht erste von drei Bohrstationen; Untertage-Bohrprogramm von ca. 4.000 Meter im Gange

Toronto, Ontario / 10. November 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) ("Pasinex" oder das "Unternehmen"), ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen für Explorations- und Erschließungsarbeiten mit bedeutenden Nebenprodukt-Gutschriften aus Germanium, freut sich, das folgende Explorations- und Erschließungsupdate bereitzustellen.

Am 7. Oktober 2026 nahm Pasinex nach einer Unterbrechung von etwa zwei Jahren infolge der Auflösung des vorherigen Joint Ventures, das die Mine verwaltet hatte, erstmals wieder Explorationsbohrungen bei der Zinkmine Pinargozu auf. Da der +410-Untertagevortrieb auf ein durch frühere Bohrungen identifiziertes Gebiet vorrückt, das eine signifikante Mineralisierung ähnlichen Typs wie die in den oberen Sohlen der Mine in den Vorjahren abgebauten Mineralisierungen enthält, hat er nun die erste von drei geplanten Bohrstationen erreicht. Diese Bohrstation wurde nun vorbereitet und die Bohrungen wurden mit einem Untertage-Bohrgerät vom Typ Diamec U6 begonnen. Bis zum 5. November 2026 waren Bohrungen über insgesamt 207,5 m abgeschlossen worden.

Die restlichen beiden Bohrstationen werden im Rahmen des fortschreitenden +410-Vortriebs schrittweise erschlossen und bieten Plattformen für ein etwa 4.000 m langes Untertage-Bohrprogramm, das konzipiert wurde, um die tiefere, abwärtsgerichtete Fortsetzung der Sulfidmineralisierung zu erproben, die die Produktion bei Pinargozu unterstützt hat, sowie frühere Bohrdurchschneidungen auf der Sohle +410 m weiterzuverfolgen.

Höhepunkte von Pinargozu

Wiederaufnahme von Explorationsbohrungen: Die Bohrungen bei Pinargozu wurden am 7. Oktober 2026 nach etwa zwei Jahren wieder aufgenommen, wobei Station 1 erreicht und vorbereitet wurde.

Etwa 4.000 m umfassendes Programm: Bohrungen sind von drei Stationen aus geplant, während der +410-Vortrieb voranschreitet.

Fortschritt des +410-Vortriebs: Die Hauptstrecke ist um 125 m vorangetrieben worden, die erste Bohrstation wurde vorbereitet und 22,5 m des geplanten Aufbruchs wurden fertiggestellt, einschließlich der Anbindung des Aufbruchs.

Zweites Bohrgerät zur Unterstützung der Produktion: Auf der Sohle +570 des Stollens +541 wurde ein Teksomak Explorer-Bohrgerät für Kurzbohrungen um zuvor abgebaute Zonen herum eingerichtet.

Abbildung 1: Untertage-Grubenbaue bei der Mine Pinargozu (Projektarchivfoto)

Projekt +410 im Überblick

Das Projekt +410 soll die tiefere, abwärtsgerichtete Fortsetzung der Sulfidmineralisierung erproben, die zuvor oberhalb des Stollens +541 abgebaut wurde, sowie die Zinkmineralisierung weiterverfolgen, die durch im Jahr 2023 auf der Sohle +410 m abgeschlossene Bohrungen durchschnitten wurde. Dieses Gebiet wurde bis dato noch nicht abgebaut.

Der geplante Untertagevortrieb umfasst eine 700 m lange Hauptstrecke, 150 m an Bohrstationsstrecken sowie einen 150 m langen Aufbruch - insgesamt etwa 1.000 m. Das Projekt +410 ist ein zentraler Bestandteil des Plans des Unternehmens, zusätzliche Abbaugebiete zu erschließen und die Zinksulfidproduktion bei Pinargozu im Laufe der Zeit zu steigern.

4.000 m umfassendes Untertage-Bohrprogramm von drei Stationen aus

Das Bohrprogramm ist wie folgt geplant:

Station 1: Ca. 1.000 m - Station erreicht und vorbereitet; Bohrungen seit 7. Oktober 2026 im Gange. PPU26-001 wurde bei 110 m und PPU26-002 bei 97,5 m abgeschlossen; PPU26-003 ist geplant, um die abwärtsgerichtete Kontinuität der Mineralisierung weiter zu erproben

Station 2: ca. 1.500 m - wird im Zuge des fortschreitenden Vortriebs erschlossen

Station 3: ca. 1.500 m - wird im Zuge des fortschreitenden Vortriebs erschlossen; befindet sich in der Nähe der Bohrlöcher PPU23_072 und PPU23_083 aus dem Jahr 2023

Fortlaufende Kartierungen und Bohrungen werden das Verhältnis zwischen Mineralisierung, Karbonat-Wirtsgestein, rekristallisierten Zonen und strukturellen Merkmalen bewerten.

Abbildung 2: Dreidimensionale Ansicht der Mine Pinargozu mit Darstellung der abgebauten Sulfid- und oxidierten Mineralisierungszonen, des geplanten +410-Vortriebs und der drei geplanten Bohrstandorte.

Fortschritt des +410-Vortriebs

Das Projekt +410 ist wie folgt vorangeschritten:

Komponente Geplant (m) Abgeschlossen per 7. November 2026 (m) Hauptstrecke 700 125 Bohrstationsstrecken 150 60 (erste Station vorbereitet) Aufbruch 150 22,5 Gesamt Ca. 1.000 207,5

Die restlichen etwa 575 m der Hauptstrecke werden voraussichtlich im dritten Quartal 2027 abgeschlossen. Der Aufbruch, die Bohrstationsstrecken und das Bohrprogramm folgen eigenen Zeitplänen und der tatsächliche Zeitplan hängt von den Gebirgsverhältnissen, dem Wassermanagement sowie der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Personal ab.

Bohrungen auf Sohle +410 im Jahr 2023

Im Jahr 2023 abgeschlossene Untertagebohrungen durchschnitten im Bohrloch PPU23_072 eine Zinksulfidmineralisierung auf der Sohle +410 m.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Zn (%, XRF) PPU23_072 120,80 122,30 1,50 44,03

Die Abschnitte entsprechen den Bohrlochlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt. XRF-Ergebnisse sind indikativ und kein Ersatz für Laboranalysen.

Teksomak-Kurzbohrungen zur Unterstützung der Produktion

Zusätzlich zu dem mit dem Diamec U6-Bohrgerät durchgeführten +410-Programm hat das Unternehmen auf der Sohle +570 des Stollens +541 ein Teksomak Explorer-Bohrgerät aufgestellt, um Kurzbohrungen von bestehenden Untertage-Grubenbauen aus durchzuführen und schmale Erzgänge sowie deren mögliche Fortsetzungen anzupeilen.

Das Ziel dieser Bohrungen besteht darin, den Produktionsbetrieb zu unterstützen, indem in die Fortsetzungen dünner Erzgänge in Bereichen rund um zuvor abgebaute Zonen gebohrt wird - Bereiche, die noch nicht mittels Bohrungen erprobt wurden. Die Ergebnisse werden zudem die Auswertung der Mineralisierungsgeometrie und die Planung weiterer Erkundungen unterstützen.

Abbildung 3: Modell der Mine Pinargozu mit Darstellung der Teksomak-Kurzbohr-Zielgebiete (rote Kästchen) rund um zuvor abgebaute Zonen sowie des Teksomak-Bohrgeräts

Nächste Schritte bei Pinargozu

Vortrieb der +410-Hauptstrecke zum Erreichen der Stationen 2 und 3

Beginn der Teksomak-Kurzbohrungen

Jahreshauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens ("AGM") soll am 17. Dezember 2026 um 11:00 Uhr Eastern Time in der 82 Richmond Street East, Toronto, Ontario, M5C 1P1, stattfinden. Als Stichtag für die Feststellung der zur Stimmabgabe bei der Hauptversammlung berechtigten Aktionäre wurde der 12. November 2026 festgelegt. Die Aktionäre werden gebeten, Direktoren zu wählen, Wirtschaftsprüfer zu bestellen, einen Plan für Restricted Share Units zu genehmigen und sich mit sonstigen üblichen Tagesordnungspunkten zu befassen. Teilnehmer können sich außerdem etwa 5 bis 10 Minuten vor dem geplanten Beginn der Versammlung unter der unten angegebenen Einwahlnummer in die Versammlung einwählen.

Einwahlnummern: +49 69-7104-9922 aus Deutschland Meeting-ID: 925 4156 4666 +1 780-666-0144 aus Kanada Passcode: 444088# +1 309-205-3325 aus den USA https://zoom.us/j/92541564666

https://zoom.us/meetings/92541564666/invitations?signature=SOlIRnJw4FpBa-5w3oAgZUeAGoVXv0xVOdAk5fOAsZg

Aktionäre, die sich über die oben angegebenen Einwahldaten in die Hauptversammlung einwählen, können nicht über die auf der Hauptversammlung zur Abstimmung stehenden Angelegenheiten abstimmen. Nur eingetragene Aktionäre oder ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter, die persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, sind berechtigt, auf der Hauptversammlung abzustimmen.

Qualifizierte Person

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und Chartered Engineer, ist die qualifizierte Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") für die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen über das Projekt Gunman. Herr Challis hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Challis ist Direktor des Unternehmens und Chair von Pasinex Arama.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.S. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei.

Pasinex besitzt zudem 100 % der Anteile an Aydin Teknik A.S., dem Inhaber der Betriebslizenz für die Blei/Zink-Lagerstätte Sarikaya Group IV in der türkischen Provinz Kayseri, sowie eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Pasinex, das von einem erfahrenen Managementteam mit umfassender Erfahrung in der Mineralexploration und Minenentwicklung geleitet wird, konzentriert sich auf den Erwerb, die Erschließung und den Betrieb hochgradiger Zinkprojekte unter Einhaltung hoher Standards in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Im Namen des Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

"Aydin Sen, General Manager - Türkei"

WhatsApp: +90 533.721.2837 E-Mail: aydin.sen@pasinex.com

Weitere Informationen:

Ian D. Atacan, Direktor und Chief Financial Officer

Tel.: +1 416.562.3220 E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White, Manager of Corporate Communications

Tel.: +1 416.906.3498 E-Mail: evan.white@pasinex.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen zu Explorationsarbeiten und zu Bohrprogrammen, zum Zeitplan und zum Erhalt von Analyseergebnissen, zur Minenerschließung, zum Zeitpunkt der Produktionsaufnahme, zur künftigen operativen Leistung, zum Finanzierungsbedarf sowie zur Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Rohstoffpreisen, geologischen und bergbaulichen Bedingungen, Betriebskosten, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Explorationsergebnissen, behördlichen Genehmigungen und anderen Risiken, die in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens beschrieben sind, wesentlich abweichen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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