Claude-Erfinder Anthropic hat seine Börsenpläne konkretisiert und die Preisspanne sowie das Datum für den Start an der Technologiebörse Nasdaq genannt. Demnach soll der KI-Anbieter bis zu 100 Milliarden US-Dollar einnehmen wollen. Nach den Spekulationen der vergangenen Monate hat Anthropic am 10. November 2026 letzte Details zu seinem geplanten Börsengang offengelegt. Zuvor hatte der KI-Anbieter schon ein rekordverdächtiges Umsatzplus bekanntgegeben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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