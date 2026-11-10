Die Aktie von LEG Immobilien rückt zunehmend in den Fokus der Kapitalmärkte. Der Einstieg von Grand City Properties, die mittelbare Beteiligung von Aroundtown und neue Einschätzungen internationaler Investmentbanken sorgen für Bewegung bei dem Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern. Gleichzeitig bietet die niedrige Bewertung erhebliches Aufholpotenzial, sofern sich das Zinsumfeld stabilisiert und die operative Entwicklung weiter verbessert. Aroundtown ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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