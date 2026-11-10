Seit 1996 hat Heitman über $15 Milliarden in 1.600 Self-Storage-Anlagen in 14 Ländern investiert.

Heitman LLC ("Heitman"), ein weltweit tätiges Unternehmen für das Management von Investments in Immobilien, gab heute die Einführung von "Talli" bekannt. Dies ist eine neue nordische Drive-up-Self-Storage-Plattform, die durch den Erwerb des Großteils des Vermietungsgeschäfts von Talliosake Oy ("Talliosake") errichtet wurde. Talliosake bleibt Minderheitsinvestor bei Talli. Die im Rahmen der europäischen Value-Strategie von Heitman abgeschlossene Transaktion schafft eine Plattform für die Expansion in Finnland und Schweden und baut auf der Präsenz von Heitman im nordischen Self-Storage-Markt auf, die durch die Übernahme der Servistore-Plattform in Schweden im Jahr 2024 begründet wurde.

Beim Betrieb der Talli-Plattform arbeiten das erfahrene Managementteam, das das Wachstum von Talliosake vorangetrieben hat, mit den globalen Investitions- und Betriebsexperten von Heitman zusammen. Seit 2010 hat Talliosake mehr als 6.400 Drive-up-Self-Storage-Einheiten in 230 Objekten in Finnland und Schweden geschaffen und dabei fundiertes Fachwissen in den Bereichen Grundstückserwerb, Planung, Entwicklung, Vermietung und Vermögensverwaltung aufgebaut. Gemeinsam werden Heitman und Talliosake die Expansion moderner Drive-up-Self-Storage-Vorrichtungen in beiden Märkten vorantreiben.

"Finnland und Schweden sind beides fragmentierte, unterversorgte Märkte, in denen sowohl bei Geschäfts- als auch bei Privatkunden eine starke Nachfrage nach Drive-up-Selbstlagerräumen besteht", sagte Caleb Mercer, Managing Director of Private Equity Europe. "Heitman verfügt über umfassende Erfahrung in der Self-Storage-Branche, unter anderem durch die Förderung des Wachstums und des späteren Börsengangs von Shurgard, dem mittlerweile größten Eigentümer und Betreiber von Self-Storage-Anlagen in Europa. Diese günstigen Marktbedingungen bieten die Chance, eine führende nordische Drive-up-Self-Storage-Plattform aufzubauen, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team von Talliosake."

Die Talli-Plattform wird vom derzeitigen Managementteam von Talliosake geleitet, das von Heitman unterstützt wird. Während sich das Geschäft von Talliosake bisher in erster Linie auf die Entwicklung und den Verkauf einzelner Drive-up-Selbstlagerräume konzentriert hat, wird Talli eine "Develop-to-Hold"-Strategie verfolgen und ertragbringende Drive-up-Immobilien für die Selbstlagerung schaffen und betreiben, die langfristig im Besitz von Talli verbleiben sollen. Heitman und das Managementteam sind davon überzeugt, dass dieser Ansatz die Größenordnung der Plattform erhöhen, das Kundenerlebnis verbessern wird und sich so ein führendes Self-Storage-Portfolio in institutioneller Qualität in ganz Finnland und Schweden aufbauen lässt.

"Die Entwicklung unseres Konzepts für Selbstlagerung hat 15 Jahre gedauert", sagte Mikko Lahtinen, CEO von Talli Nordics "Wir verfügen über ein erfahrenes und kompetentes Team mit fundierten Marktkenntnissen. Während wir den nächsten Schritt gehen und unser Wachstum deutlich beschleunigen, ist es unser Ziel, in ganz Finnland und Schweden mehrere neue Drive-up-Selbstlagerräume für Unternehmen und Verbraucher zu schaffen. Diese Partnerschaft mit Heitman verschafft unserem Team die Ressourcen und die langfristige Grundlage, um Talli zu einer führenden nordischen Drive-up-Self-Storage-Plattform auszubauen."

Das anfängliche Portfolio umfasst 15 Drive-up-Selbstlagerhäuser, darunter 11 in Finnland und 4 in Schweden, sowie eine Reihe weiterer Wachstumsmöglichkeiten in der Pipeline. Heitman und Talliosake planen, das Portfolio durch eine Reihe von baulichen und betrieblichen Verbesserungen auszubauen.

ÜBER HEITMAN:

Heitman ist eine weltweit tätige Immobilien-Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von $49,1 Milliarden (Stand: 30. September 2026). Das 1966 gegründete Unternehmen mit globalem Hauptsitz in Chicago und europäischem Hauptsitz in London unterhält weltweit 11 Niederlassungen und ist ein aktiver Akteur auf den globalen Immobilien- und Kapitalmärkten. Heitman tätigt Immobilieninvestitionen über Private Equity, Fremdkapital und börsennotierte Immobilienwertpapiere.

ÜBER TALLIOSAKE:

Seit der Einführung seines Konzepts im Jahr 2010 ist Talliosake ein Pionier auf dem finnischen und schwedischen Markt für Drive-up-Self-Storage. Die Drive-up-Selbstlagerräume des Unternehmens bieten Geschäfts- und Privatkunden flexiblen Platz für Lagerung, Werkstätten, Produktion, Wartung und andere gewerbliche Aktivitäten. Talliosake hat mehr als 230 Gebäude mit über 6.400 Einheiten errichtet eine Erfolgsbilanz, die die Wirksamkeit seines Konzepts widerspiegelt. Über die Entwicklung hinaus bietet Talliosake institutionellen und privaten Investoren Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung und Vermietung an. Das Unternehmen wird von einem engagierten Eigentümer-Management-Team geleitet, das zusammen über jahrzehntelange Branchenerfahrung verfügt.

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Mikko Lahtinen im Namen von Talliosake

mikko.lahtinen@talliosake.fi

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